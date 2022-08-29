«Уже в пути»: Специалисты МАГАТЭ решились на посещение Запорожской АЭС
Крупнейший ядерный объект Европы примет на этой неделе миссию МАГАТЭ, а на Украине представили карту поражения территорий в случае ядерной катастрофы.
Миссия МАГАТЭ на этой неделе посетит подконтрольную пророссийским силам Запорожскую АЭС. Об этом в своих социальных сетях сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси.
«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе. Необходимо защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы», - написал Гросси.
Специалисты собираются оценить физический ущерб станции, выяснить, как работают системы безопасности, посмотреть на условия труда персонала, а также принять ряд мер по обеспечению безопасности АЭС.
Последний пункт, конечно, вызывает большие вопросы. Станция и город-спутник Энергодар практически ежедневно подвергаются обстрелу со стороны украинских военных. Вечером 28 августа город снова подвергся обстрелам.
«Боевики ВСУ вели обстрел Энергодара, используя американские гаубицы M777 калибра 155-мм. Выстрелы производились из Никополя. Количество пострадавших в результате обстрела боевиками Зеленского увеличилось и достигло девяти человек - семеро из них получили легкие ранения, двое - тяжелые и находятся в реанимации», - написал представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов убежден, что обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС имеют под собой цель сорвать визит экспертов МАГАТЭ.
«Шайка наркоманов и нацистов, занимающаяся ядерным терроризмом, сделает все, чтобы сорвать визит. Наша задача - обеспечить его безопасность по-максимуму и доступ миссии на ЗАЭС», - подчеркнул Рогов.
Примечательно, что накануне оператор всех атомных станций Украины – «Энергоатом» опубликовал прогноз последствий аварии на ЗАЭС до 31 августа включительно.
Так, если авария произойдет в период с 29 по 31 августа до 12:00, то ядерным облаком накроет юг и восток Украины. В случае тяжелой аварии на станции 29 августа, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России. В частности, весь Крым, Ростов-на-Дону, Краснодар.
Подливают масла в огонь и западные СМИ. На прошлой неделе МИД России вынужден был отреагировать на публикацию в New York Times.
«Напоминает сценарий низкопробного «триллера»: ночь, трассеры от «стрельбы российской техники», летящие рядом с реакторами и линиями электропередач снаряды, предупреждения громкоговорителей, описания «суровых условий» жизни сотрудников станции, которые приходят на работу «под прицелами снайперов» и другие «ужасы», инкриминируемые ВС России. В своем очередном опусе обозреватель New York Times ссылается на сообщения неких специалистов ЗАЭС, фамилии по соображениям безопасности, разумеется, не называются, невнятные фото «узников станции» сделаны со спины, которым нужно просто верить — иного не дано», - говорится в заявлении МИД РФ.
В минувшее воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все происходящее вокруг ЗАЭС ядерным терроризмом.
«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС — это ядерный терроризм», - сказала Захарова в эфире ток-шоу Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
Госдума тоже выступила с заявлением, что нарушение ядерной и физической безопасности станции грозит масштабной катастрофой в центре Европы. Обеспечивать же необходимую защиту основных объектов ЗАЭС удается «только благодаря самоотверженности российских военнослужащих». Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы, «дать принципиальную оценку преступным действиям Киева» и потребовать немедленного прекращения обстрелов станции и других объектов.
А постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции
Здесь стоит вспомнить, что миссия МАГАТЭ собиралась приехать на станцию еще в июне, но визит был сорван. В последний момент «красный свет» включил департамент безопасности секретариата ООН. 11 августа по требованию России прошло заседание Совбеза ООН. На нем стороны обсудили атаки на ЗАЭС со стороны Украины. Тогда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не видит немедленной угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Что-то изменилось?
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+46 857 / сут.
Умерли
384 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+28 224 / сут.
- «АвтоВАЗ» вернулся к пятидневной рабочей неделе
- СМИ: Турция обсудит с НАТО инцидент с преследованием самолетов греческими ВС
- В Прибалтике предложили ввести новые антироссийские санкции в сферах торговли и энергетики
- Боррель: ЕС не поддержит полный запрет на выдачу виз для россиян
- В АКИТ предложили продлить действие параллельного импорта на 2023 год
- СМИ: Ericsson закроет представительство в России и сократит сотрудников
- Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе
- В Нижнем Тагиле популярный игрок КВН умер за месяц до своей свадьбы
- Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
- Столтенберг призвал нарастить присутствие НАТО в Арктике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru