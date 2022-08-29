«Уже в пути»: Специалисты МАГАТЭ решились на посещение Запорожской АЭС

«Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС. Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе. Необходимо защитить безопасность Украины и крупнейшего ядерного объекта Европы», - написал Гросси.

Специалисты собираются оценить физический ущерб станции, выяснить, как работают системы безопасности, посмотреть на условия труда персонала, а также принять ряд мер по обеспечению безопасности АЭС.