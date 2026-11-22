Роберт Паттинсон стал Джеймсом Бондом после секретных проб стоимостью 500 тысяч
Amazon MGM Studios провела масштабный и строго засекреченный кастинг, по итогам которого роль Джеймса Бонда досталась Роберту Паттинсону. На организацию проб студия выделила внушительный бюджет — от 300 до 500 тысяч долларов.
Процесс отбора проходил поэтапно. На первом этапе продюсеры Эми Паскаль и Дэвид Хейман изучали кандидатуры Каллума Тернера, Джека Лаудена и Джоша О’Коннора. Позже к числу претендентов добавились Николас Холт и Роберт Паттинсон — оба актёра подключились к пробам практически в финале кастинга.
Чтобы максимально точно оценить потенциал кандидатов, студия пошла дальше стандартных прослушиваний: каждый из пяти финалистов отыграл по три сцены в образе Бонда. Съёмки велись на специально созданных декорациях с участием других артистов — так продюсеры хотели понять, насколько органично актёр вписывается не просто в костюм агента 007, а в полноценную кинематографическую историю.
Изначально одним из фаворитов считался Каллум Тернер, но в ходе кастинга его стали сопоставлять с более узнаваемыми исполнителями. Появление в списке претендентов Паттинсона и Холта существенно изменило баланс шансов.
Официальное объявление о том, что новым Джеймсом Бондом станет Роберт Паттинсон, прозвучало 16 ноября 2026 года. Уже на следующий день Джефф Безос, основатель Amazon, сообщил, что лично принимал участие в утверждении актёра. По его словам, у руководства студии и режиссёра поначалу были сомнения: они стремились отдать роль менее известному артисту, чтобы не перетягивать внимание на уже состоявшуюся звезду. Однако результаты экранных проб убедили команду в правильности выбора.
Роберт Паттинсон станет седьмым исполнителем роли Бонда в официальной франшизе. Режиссёром новой картины выступит Дени Вильнев, а за сценарий отвечает Стивен Найт, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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