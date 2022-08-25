Совет Госдумы РФ потребовал прекратить поставки вооружений на Украину

В заявлении совета говорится, что нарушение ядерной и физической безопасности станции грозит масштабной катастрофой в центре Европы, обеспечивать необходимую защиту основных объектов ЗАЭС удаётся «только благодаря самоотверженности российских военнослужащих».

Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ, а также национальные парламенты, межпарламентские организации и органы, «дать принципиальную оценку преступным действиям Киева» и потребовать немедленного прекращения обстрелов станции и других объектов.

«Требуем прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим убивает и калечит людей, создает риск возникновения ядерной катастрофы. Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осознать страшные последствия преступной и провокационной политики киевского режима», - подчёркивается в заявлении.

Совет Госдумы также подтвердил готовность России сделать всё необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы «засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества».

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Москва и Киев согласились с необходимостью отправки миссии организации на ЗАЭС в ближайшее время, сообщает RT.