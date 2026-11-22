В Литве заявили о непричастности к происшествию в Калининградской области
Литва официально заявила, что не имеет отношения к появлению беспилотного летательного аппарата над Калининградской областью. Об этом 22 ноября сообщил глава литовского МИД Кястутис Будрис.
В своём сообщении в соцсети X министр подчеркнул, что ведомство решительно отвергает циркулирующие в соцсетях версии о причастности Литвы к инциденту с беспилотниками у Калининградской области. Будрис также отметил, что Вильнюс ни при каких обстоятельствах не разрешал использовать своё воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.
Напомним, 21 ноября в Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения. Причиной стал подозрительный объект, замеченный со стороны Литвы. Специалисты оперативно провели все требуемые проверки, и на данный момент угроза отсутствует.
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