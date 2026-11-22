В своём сообщении в соцсети X министр подчеркнул, что ведомство решительно отвергает циркулирующие в соцсетях версии о причастности Литвы к инциденту с беспилотниками у Калининградской области. Будрис также отметил, что Вильнюс ни при каких обстоятельствах не разрешал использовать своё воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.

Напомним, 21 ноября в Неманском районе Калининградской области сработала система оповещения. Причиной стал подозрительный объект, замеченный со стороны Литвы. Специалисты оперативно провели все требуемые проверки, и на данный момент угроза отсутствует.

