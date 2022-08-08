«Ядерная катастрофа»: Запорожская АЭС может стать «самоубийством» для целого региона

Посольство России в США призвало американских журналистов прекратить транслировать «русофобские измышления» о том, что Россия якобы нанесла удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС).

«Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — подчеркивается в сообщении. В посольстве напомнили, что 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар.

Российское представительство также отметило, что это не первая провокация Киева на опасных объектах.

В сообщении также говорится о необходимости привлечения ООН и МАГАТЭ к данной проблеме.

Со своей стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую АЭС.