«Ядерная катастрофа»: Запорожская АЭС может стать «самоубийством» для целого региона
В России считают удары по ЗАЭС неприемлемыми и призывают международное сообщество обратить внимание на проблему, которая представляет «смертельную опасность» для всей Европы.
Посольство России в США призвало американских журналистов прекратить транслировать «русофобские измышления» о том, что Россия якобы нанесла удары по Запорожской атомной электростанции (АЭС).
«Реальное положение дел обстоит с точностью до наоборот», — подчеркивается в сообщении. В посольстве напомнили, что 5 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и города Энергодар.
Российское представительство также отметило, что это не первая провокация Киева на опасных объектах.
В сообщении также говорится о необходимости привлечения ООН и МАГАТЭ к данной проблеме.
Со своей стороны, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую АЭС.
«Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся. Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию», — передает его слова Reuters.
В субботу в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что украинская сторона за день трижды обстреляла город, в том числе в зону поражения попали санаторий Запорожской АЭС и водозабор.
После обстрела ЗАСЭ генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по этому поводу.
При этом глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС, но не предпринимает реальных мер для их пресечения, передает РИА Новости.
«Руководство МАГАТЭ осознает реальный риск ядерной катастрофы, который создают киевские нацисты для всего мира, однако не предпринимают реальных мер по пресечению преступных действий украинского правительства», - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
В МИД РФ утверждают, что российская сторона была готова оказать содействие визиту представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но в секретариате ООН его не согласовали.
В российском МИД предупредили, что катастрофа на Запорожской АЭС, если она произойдет, будет сродни чернобыльской. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий на конференции в ООН по Договору о нераспространении ядерного оружия.
Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил ранее, что пожары, возникшие в результате обстрела электростанции, потушили, сохраняются проблемы с водой.
Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм, и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу, передает РБК.
Сенатор Ольга Ковитиди назвала тяжким военным преступлением нанесение Украиной по Запорожской АЭС и городу Энергодару 20 ракетных ударов. По ее мнению, оно должно быть расследовано, а виновные – понести наказание.
Ковитиди считает нарушением базовых принципов безопасности атомных электростанций 75-INSAG-3 Rev.1 возгорание водорода на водородной станции Запорожской АЭС, которое смогли оперативно потушить союзные войска.
«Действия Украины нарушают безопасность всего Европейского континента», — цитирует собеседницу издание.
Ковитиди подчеркнула, что бомбардировка Запорожской АЭС системными ударами ВСУ создают смертельную опасность для всей Европы.
Со своей стороны, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в разговоре с Russia Today заявил, что президент США Джо Байден может повлиять на украинского коллегу Владимира Зеленского буквально одним звонком.
По его словам, поставки оружия на Украину являются огромным рычагом давления на Киев. «Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому», — объяснил эксперт.
Риттер уверен, что при желании Вашингтон мог бы остановить Вооруженные силы Украины от любого неоправданного или опасного решения. В качестве примера он привел именно Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).
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