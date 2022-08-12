МАГАТЭ не видит угрозы: В ООН обсудили атаки на Запорожскую АЭС
Россия и Украина готовы организовать визит специалистов на ЗАЭС, но на своих условиях.
11 августа по требованию российской стороны состоялось заседание Совета Безопасности ООН на котором рассматривалась ситуация вокруг обстрелов Запорожской АЭС. Россия и Украина заинтересованы в ядерной безопасности, но каждая на своих условиях.
Примечательно, что пока в Нью-Йорке готовились к дискуссии в Энергодаре фиксировали новые обстрелы станции. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий у себя в Telegram-канале написал, что «ВСУ повредили высоковольтную линию подстанции Каховская».
«Зафиксировано минимум три прилета в районе хранилища радиоактивных изотопов. Какого-либо загрязнения на станции не фиксируется, радиоактивный фон в норме», - написал Балицкий.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления отметил абсурдность и нелогичность обвинений Киева в адрес Москвы, что удары по крупнейшей в Европе АЭС ведут российские силы. Требование Украины о передачи станции под контроль киевского режима тоже несостоятельно.
«Российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая атаки киевского режима на этот объект в слаженной координации с персоналом станции. Благодаря их усилиям пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем. С сожалением отмечаем, что и Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. Мы слышим заявления, в том числе из уст генсека ООН, что, мол, «станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак», и призывы ее демилитаризовать. Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика украинских вооруженных сил», - цитирует Небензю РИА Новости.
Вывод российских войск с территории АЭС, по его словам, обернется чудовищными провокациями со стороны Киева. На Украине и слушать ничего не хотят. Основное требование – вернуть станцию под свой контроль и демилитаризировать территорию вокруг нее, а потом уже можно обсуждать визит экспертов МАГАТЭ.
«Мы приветствуем готовность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси отправить миссию под руководством агентства на Запорожскую АЭС, которая должна быть проведена в строгом соответствии с национальным законодательством Украины и с полным уважением к ее международным обязательствам. Мы готовы предоставить миссии всю необходимую помощь и обеспечить проезд через территорию под контролем Украины», - цитирует постпреда Украины при ООН Сергея Кислицу.
Примечательно, что директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не видит сейчас немедленной угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС.
«Угроза отсутствует, но ситуация может принять катастрофический оборот в любой момент», - цитирует Гросси «КоммерсантЪ».
Глава МАГАТЭ снова попросил организовать визит специалистов на станцию. Небензя напомнил ему, что в июне уже предпринималась безуспешная попытка.
«У нас была возможность провести визит МАГАТЭ в начале июня. Мы сделали все возможное для создания условий для визита МАГАТЭ. Но визит не состоялся из-за позиции Киева и позиции его западных спонсоров, а также позиции секретариата, который приводил в качестве причины проблемы безопасности», - напомнил Небензя.
Россия готова до конца августа обеспечить приезд на ЗАЭС экспертов.
Участники из других стран не стали утруждать себя выяснением, кто же подвергает ЗАЭС постоянным ударам. Всю ответственность они возложили на Россию.
«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски», - заявила представитель США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
И на словах, и одобрительными движениями головы представители из Франции, Великобритании и других стран поддерживали позицию Вашингтона. Воздержался от оценок только постпред Китая Чжан Цзюня. В своем выступлении он сделал акцент на угрозе ядерной безопасности.
«Последствия инцидента будут во много раз больше, чем в результате инцидента в Фукусиме», - сказал Цзюня.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Вашингтона и Киева по отношению к ЗАЭС несут опасность ядерной катастрофы. Он посоветовал Европарламенту «прервать каникулы» и рассмотреть эту проблему, угрожающую жизням европейцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+25 815 / сут.
Умерли
383 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 221 / сут.
- Шредер подал в суд на бундестаг для восстановления своих особых прав
- Село Свердликово в Курской области обстреляли со стороны Украины
- В Госдуме решили ужесточить наказание за шум от мотоциклов и машин
- Названы самые популярные у россиян туристические направления на Новый год
- В Европарламенте назвали «слабоумным» решение Эстонии закрыть границы для россиян
- СМИ: Параллельный импорт из ЕАЭС в Россию оказался под угрозой
- Володин: Действия Вашингтона и Киева несут опасность ядерной катастрофы
- Центробанк отозвал лицензию у «Кросна-Банка»
- Немецкий производитель кофе Tchibo ушел из России
- Основатель авиагруппы «Волга-Днепр» Исайкин выйдет из состава ее акционеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru