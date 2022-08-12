Россия готова до конца августа обеспечить приезд на ЗАЭС экспертов.

Участники из других стран не стали утруждать себя выяснением, кто же подвергает ЗАЭС постоянным ударам. Всю ответственность они возложили на Россию.

«Россия — единственная, кто спровоцировала эти риски», - заявила представитель США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

И на словах, и одобрительными движениями головы представители из Франции, Великобритании и других стран поддерживали позицию Вашингтона. Воздержался от оценок только постпред Китая Чжан Цзюня. В своем выступлении он сделал акцент на угрозе ядерной безопасности.

«Последствия инцидента будут во много раз больше, чем в результате инцидента в Фукусиме», - сказал Цзюня.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Вашингтона и Киева по отношению к ЗАЭС несут опасность ядерной катастрофы. Он посоветовал Европарламенту «прервать каникулы» и рассмотреть эту проблему, угрожающую жизням европейцев.

