«Надо останавливать»: Неработающая ЗАЭС снижает риск ядерной катастрофы

Когда станция не работает, то риски с выходом радиоактивных веществ уменьшаются на порядок в сравнении с тем, когда энергоблок находится в рабочем режиме, заявил экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».