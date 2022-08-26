«Надо останавливать»: Неработающая ЗАЭС снижает риск ядерной катастрофы
Лесные пожары вблизи Запорожской АЭС не несут для нее опасности, сказал НСН доктор технических наук Владимир Кузнецов.
Когда станция не работает, то риски с выходом радиоактивных веществ уменьшаются на порядок в сравнении с тем, когда энергоблок находится в рабочем режиме, заявил экс-начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее украинский оператор «Энергоатом» заявил, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины. Глава администрации Евгений Балицкий говорил, что сейчас работает только один блок. Кузнецов считает, что станцию нужно на время остановить.
«Только вчера было 17 обстрелов станции! Я с 4 марта, когда Украина организовала теракт и сгорел учебно-тренировочный центр при ЗАЭС, говорю об остановке станции. В этом (отключении энергоблоков - прим. НСН) нет ничего криминального, это проектный режим, а не аварийная ситуация. Вспомните Японию, когда в 2011 году у них произошло землетрясение, АЭС Фукусима-1 пострадала и все энергоблоки были остановлены. В подобном режиме станция может стоять годами. У неработающей станции риски выхода радиоактивных веществ уменьшаются на порядок, чем, когда энергоблок находится под рабочими параметрами», - сказал Кузнецов.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов накануне сообщил, что вблизи станции горит лес. Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что лесной пожар не угрожает безопасности ЗАЭС.
«Лесные пожары никак не скажутся на работе станции. Если бы горела площадка, то это другое дело. Правда, если пожар придет на ТЭС, зоны отвала, будет неприятно», - говорит Кузнецов.
Что касается поставок электроэнергии с Запорожской АЭС на Украину, то собеседник категоричен.
«Враг должен остаться без электроэнергии. Когда они осознают свои прегрешения, то можно пойти им навстречу и начать поставки электроэнергии за деньги», - резюмировал Кузнецов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС. В разговоре Шойгу довел оценки о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции. Также была отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания содействия инспекторам организации.
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