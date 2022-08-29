Власти Энергодара считают, что удар ВСУ является провокацией для срыва визита МАГАТЭ

Удары Украины по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

СМИ: МАГАТЭ сформировало миссию для поездки на ЗАЭС

Ранее стало известно о сбитом российскими военнослужащими украинском дроне-камикадзе над территорией АЭС. Аппарат упал на крышу спецкорпуса станции.

После этого украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. В результате пострадали семь человек.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:УкраинаАЭС
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