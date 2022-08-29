Власти Энергодара считают, что удар ВСУ является провокацией для срыва визита МАГАТЭ
29 августа 202203:02
Удары Украины по Энергодару направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Ранее стало известно о сбитом российскими военнослужащими украинском дроне-камикадзе над территорией АЭС. Аппарат упал на крышу спецкорпуса станции.
После этого украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. В результате пострадали семь человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru