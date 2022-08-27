Минобороны РФ: Радиационная ситуация на Запорожской АЭС остается в норме

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом», -приводит его слова ТАСС.

Он также рассказал, что российские военные обеспечивают охрану внешнего периметра станции.

По данным члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, на местной АЭС действуют два энергоблока. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Электричество поступает на левый и на правый берега Днепра – украинским потребителям, пишет Газета.ru.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что десять украинских снарядов разорвались на расстоянии 30 метров от сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС, еще три – в районе спецкорпуса №2.

