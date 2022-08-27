Минобороны РФ: Радиационная ситуация на Запорожской АЭС остается в норме
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС, несмотря на несколько обстрелов со стороны ВСУ, остается в норме, заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков 27 августа.
«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме. Контроль технического состояния атомной станции и обеспечение ее функционирования выполняется штатным техническим персоналом», -приводит его слова ТАСС.
Он также рассказал, что российские военные обеспечивают охрану внешнего периметра станции.
По данным члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимира Рогова, на местной АЭС действуют два энергоблока. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Электричество поступает на левый и на правый берега Днепра – украинским потребителям, пишет Газета.ru.
Сегодня Минобороны РФ сообщило, что десять украинских снарядов разорвались на расстоянии 30 метров от сухого хранилища отработанного ядерного топлива Запорожской АЭС, еще три – в районе спецкорпуса №2.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+47 093 / сут.
Умерли
384 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+32 641 / сут.
- Минобороны РФ: Радиационная ситуация на Запорожской АЭС остается в норме
- Подъем и девальвация. Финансисты спорят о судьбе рубля из-за смягчения условий продажи валюты в РФ
- СМИ: ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты гражданам
- В Германии назвали потенциального преемника президента Украины Владимира Зеленского
- Лавров: «Порядок, основанный на правилах» приведет к расистскому делению мира
- Володин обрадовал учителей отменой заполнения лишних документов с 1 сентября
- В России госпитализировали 4354 человека с коронавирусом за сутки
- Девять новых ударов ВСУ по ЗАЭС зафиксировали на Запорожье
- Три судна с зерном покинули украинские порты накануне
- «Газпром» подает газ для Европы по Украине в объеме 42,2 млн кубометров через «Суджу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru