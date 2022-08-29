Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам главы агентства, миссия «по поддержке и содействию» уже на пути на ЗАЭС, отмечает Газета.ру.
«Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал Гросси в Twitter.
Между тем власти Запорожья выразили готовность обеспечить безопасность и доступ на станцию для экспертов МАГАТЭ. По словам главы администрации региона Евгения Балицкого, руководство области готово к визиту специалистов на АЭС, чтобы те осмотрели объект и убедились, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, пишет РИА ФАН.
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