Миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС на текущей неделе

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС сформирована и прибудет туда на текущей неделе. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По словам главы агентства, миссия «по поддержке и содействию» уже на пути на ЗАЭС, отмечает Газета.ру.

«Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе», — написал Гросси в Twitter.

Между тем власти Запорожья выразили готовность обеспечить безопасность и доступ на станцию для экспертов МАГАТЭ. По словам главы администрации региона Евгения Балицкого, руководство области готово к визиту специалистов на АЭС, чтобы те осмотрели объект и убедились, что обстрелы ведутся с подконтрольной Украине территории, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
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