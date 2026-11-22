Россиянам рассказали, кто может выйти на пенсию на два года раньше
Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости разъяснила, в каких случаях россияне могут выйти на страховую пенсию по старости раньше общеустановленного возраста — а именно на два года.
В 2026 году стандартный пенсионный возраст составит 64 года для мужчин и 59 лет для женщин. Но при определённых условиях пенсию можно оформить досрочно.
Первый вариант — за длительный стаж. Мужчинам для этого нужно отработать минимум 42 года, женщинам — 37 лет. При этом нельзя выйти на пенсию раньше 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам. В стаж включают не только периоды официальной работы, но и больничные, срочную службу в армии, а также участие в специальной военной операции.
Второй вариант касается предпенсионеров, оставшихся без работы из‑за ликвидации предприятия или сокращения штата. Для мужчин в этом случае требуется стаж не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Но даже при наличии стажа досрочная пенсия не назначается автоматически: решение принимает служба занятости — и только если не удаётся подобрать человеку подходящую работу.
Независимо от основания для досрочного выхода на пенсию, гражданин должен накопить не менее 30 пенсионных баллов. Если из‑за невысокой официальной зарплаты нужное количество баллов не набрано, право на досрочную пенсию реализовать не получится.
По словам Подольской, досрочная пенсия для безработных предпенсионеров — это мера социальной защиты, и воспользоваться ею можно только при наличии статуса безработного.
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