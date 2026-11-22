Первый вариант — за длительный стаж. Мужчинам для этого нужно отработать минимум 42 года, женщинам — 37 лет. При этом нельзя выйти на пенсию раньше 60 лет мужчинам и 55 лет женщинам. В стаж включают не только периоды официальной работы, но и больничные, срочную службу в армии, а также участие в специальной военной операции.

Второй вариант касается предпенсионеров, оставшихся без работы из‑за ликвидации предприятия или сокращения штата. Для мужчин в этом случае требуется стаж не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Но даже при наличии стажа досрочная пенсия не назначается автоматически: решение принимает служба занятости — и только если не удаётся подобрать человеку подходящую работу.

Независимо от основания для досрочного выхода на пенсию, гражданин должен накопить не менее 30 пенсионных баллов. Если из‑за невысокой официальной зарплаты нужное количество баллов не набрано, право на досрочную пенсию реализовать не получится.

По словам Подольской, досрочная пенсия для безработных предпенсионеров — это мера социальной защиты, и воспользоваться ею можно только при наличии статуса безработного.

Недавно сообщали, что в России хотят индексировать недоплаченные выплаты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

