Небензя: Не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС

По его словам, Москва надеется, что делегация сможет посетить объект «как можно скорее». Как отметил дипломат, вероятно, что это произойдет в конце августа — начале сентября.

Напомним, украинские власти призвали МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.

