Небензя: Не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, Москва надеется, что делегация сможет посетить объект «как можно скорее». Как отметил дипломат, вероятно, что это произойдет в конце августа — начале сентября.

Напомним, украинские власти призвали МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.

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ТЕГИ:УкраинаАЭСВасилий Небензя
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