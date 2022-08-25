Небензя: Не против идеи постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, сообщает «Интерфакс».
По его словам, Москва надеется, что делегация сможет посетить объект «как можно скорее». Как отметил дипломат, вероятно, что это произойдет в конце августа — начале сентября.
Напомним, украинские власти призвали МАГАТЭ изучить возможность размещения своих экспертов на Запорожской атомной электростанции на постоянной основе.
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