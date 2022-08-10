«Ядерный терроризм»: Запорожскую АЭС испытывают на прочность «Ураганом»

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев позже уточнил, что масштаб радиоактивного загрязнения в случае катастрофы значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

«Зона радиационного заражения составит более 5,3 тысяч квадратных метров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии. После аварии Черное и Азовское моря, а также Босфорский пролив на длительное время перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации», - пояснил Мизинцев.

САМОУБИЙСТВЕННЫЙ АКТ

В Киеве своя версия происходящего. Оператор всех действующих украинских АЭС – «Энергоатом» заявил, что запорожскую станцию подвергают обстрелам российские войска.

«Целились именно в бочки с отработавшим топливом, которые хранятся под открытым небом недалеко от места обстрела. Речь идет о 174 контейнерах, каждый из которых содержит 24 сборки отработавшего ядерного топлива», - уточнили в компании.