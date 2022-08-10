«Ядерный терроризм»: Запорожскую АЭС испытывают на прочность «Ураганом»
Крупнейшая в Европе атомная станция продолжает подвергаться мощным обстрелам. Москва и Киев обвиняют в атаках друг друга.
ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОРИЗМ
Россия потребовала в срочном порядке провести 11 августа заседание Совбеза ООН и обсудить атаки украинских военных на крупнейшую в Европе атомную электростанцию – Запорожская. Также российская делегация хочет доложить о катастрофических последствиях, если ракеты попадут в энергоблок.
«Тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ», - написал первый заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Последний раз АЭС подвергалась атакам 7 августа. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале написал, что украинские военные ударили по станции реактивными снарядами РСЗО «Ураган».
«При подлете к энергоблокам ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. От места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 метров», – уточнил Балицкий.
Реакция Москвы последовала на следующий день. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал происходящее «актом ядерного терроризма».
«Режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма. На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Также сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии», - пояснил Конашенков.
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев позже уточнил, что масштаб радиоактивного загрязнения в случае катастрофы значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.
«Зона радиационного заражения составит более 5,3 тысяч квадратных метров. В нее попадут Киевская, Запорожская, Харьковская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская и Винницкая области, ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии. После аварии Черное и Азовское моря, а также Босфорский пролив на длительное время перестанут быть пригодными для судоходства. Побережья Турции, Грузии, Абхазии, Болгарии и Румынии окажутся зараженными высоким уровнем радиации», - пояснил Мизинцев.
САМОУБИЙСТВЕННЫЙ АКТ
В Киеве своя версия происходящего. Оператор всех действующих украинских АЭС – «Энергоатом» заявил, что запорожскую станцию подвергают обстрелам российские войска.
«Целились именно в бочки с отработавшим топливом, которые хранятся под открытым небом недалеко от места обстрела. Речь идет о 174 контейнерах, каждый из которых содержит 24 сборки отработавшего ядерного топлива», - уточнили в компании.
По данным «Энергоатома», повреждены были три детектора радиационного контроля – «ядерной катастрофы чудом удалось избежать».
Украина призвала призвала добиться создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС и ввести туда миротворцев. А украинский лидер Владимир Зеленский по традиции предложил ввести санкции против российской атомной отрасли.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал прекратить их.
МИР ХОДИТ ПО КРАЮ
В России от Гуттериша ждут поддержки по вопросу визита специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Визит экспертов на станцию готовился с июня, но в последний момент был сорван.
«В последний момент «красный свет» был включен департаментом безопасности секретариата ООН. Поездка была сорвана. Этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции», - говорится в сообщении МИД России.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова убеждена, что подобное решение заставляет весь мир «ходить по краю».
«Это не просто решение не проработанное или наоборот решение, мотивированное желанием предотвратить какие-то эксцессы в рамках безопасности. Это решение, которое заблокировало поездку Гросси с международной инспекцией на Запорожскую АЭС, безответственное, влекущее целый ряд опаснейших событий», - подчеркнула Захарова.
В Вашингтоне тоже следят за развитием событием вокруг атомной станции. Так, Представитель администрации Байдена Карин Жан-Пьер призвала вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Киев в свою очередь предложил организовать над станцией бесполетную зону. В МИД России указали на абсурдность подобных заявлений и вновь указали на необходимость допуска на станцию экспертов МАГАТЭ.
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