«Украина в руках России»: В ЕС начался раскол из-за спецоперации
Германия и Франция понимают, что спецоперацию нужно вести к мирным переговорам, однако «главные ястребы» – Польша и страны Балтии – на это идти не готовы.
Антироссийская резолюция по конфликту вокруг Украины получила поддержку менее трети стран, входящих в ООН. Это следует из описания к видео, на котором постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитывает данное заявление. Запись была опубликована 24 августа на официальном сайте ООН.
Из 193 входящих в ООН стран резолюцию поддержали 54 государства, в число которых вошли, в частности, США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Кислица отметил, что согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию и призвали к ее немедленному прекращению.
«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», - сказал постпред Украины при ООН.
В тот же день, 24 августа, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства».
Между тем обозреватель Politico Муджтаба Рахман заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на самом деле выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, они вынуждены скрывать свою позицию.
«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — пишет обозреватель.
По его мнению, главными «ястребами» в Евросоюзе выступают страны Балтии и Польша. Он отметил, что Берлин и Париж будут сохранять молчание до тех пор, пока Вашингтон оказывает военную поддержку Киеву. В противном случае они рискуют нарушить единство внутри ЕС, подчеркнул автор статьи.
При этом обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц отметил, что Украине следует принять «горькую правду» о потере Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. По его словам, дела у Киева «идут не очень хорошо».
«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — написал Шильц и подчеркнул, что предстоящая зима принесет Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.
Между Германией и Польшей уже давно наблюдаются разногласия в различных вопросах. А в среду, 24 августа, Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведт для того, чтобы заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».
Как пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника завода, НПЗ изучал возможность поставок нефти через польский порт Гданськ, но в Варшаве выразили недовольство в связи с тем, что «Роснефть» владеет 54% акций завода.
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть», — заявил сотрудник НПЗ и отметил, что на предприятии не могут «просто взять и отмахнуться от этого».
Между тем Литва настроена достаточно решительно по отношению к России. Литовский МИД не раз предлагал запретить выдавать россиянам визы на уровне ЕС. Глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис при этом придумал исключение для «правильных» россиян. По его мнению, в страну можно было бы пропускать тех, кто в ответ на вопрос «Чей Крым?» назовет его украинским.
«И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», - цитирует его LRT.
Латвия же и вовсе настроена воинственно к русскому миру. Президент страны Эгилс Левитс заявил, что государство стало «более чувствительным к присутствию России в Латвии» на фоне спецоперации на Украине. По его словам, плюсы этого в том, что жители Латвии стали задумываться о безопасности государства и осознавать цену свободы, а минус – в том, что появилась «нелояльная государству часть российского общества».
«Наша задача — разобраться с этой [частью общества – прим. НСН] и изолировать ее от общества», - приводит слова Эгилса LSM.
В ответ на заявление Левитса первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил создать для Риги экономические проблемы. По его словам, подобные заявления обнажают фальшь о свободе и демократии Евросоюза.
«Антироссийская политика всегда приводит к антирусской. Начинается всегда с осуждения шагов российского государства, а потом приводит к взрыву шовинизма и преследованию по национальному признаку. Россия, во-первых, должна, как уже делала, заняться репатриацией россиян. Во-вторых, всеми способами помогать на общественном уровне тем, кого там притесняют. Надо создать трудности, проблемы. Обнулить транзит через Латвию. Ведь, как известно, в басне «Слон и Моська» результат не на стороне Моськи», - сказал Затулин.
Как ранее сообщала газета Politico, главы западных государств, которые поддерживают Киев, начали опасаться, что их население устанет от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку. Авторы материала считают, что «именно на усталость» рассчитывает российский президент. Они уверены, что Путин «надеется, что избиратели накажут своих лидеров» за то, что они беспокоятся о событиях в Украине, а не о проблемах, которые уже подкрадываются к их дому.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+40 231 / сут.
Умерли
384 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
18,4 млн+32 876 / сут.
- Трое американских военных получили ранения при обстреле баз США в Сирии
- Глава форума БРИКС рассказала о возможности России преодолеть последствия санкций
- В Запорожье назвали остановку ЗАЭС «смертельным ударом» для Украины
- В Италии рассказали о недовольстве Папы Римского политическим давлением Зеленского
- СМИ сообщили, когда могут пройти референдумы в Донбассе и южных регионах Украины
- СМИ: Малая авиация рискует остаться без «кукурузников»
- Россия предложит расширить использование тенге, драмов и сомов в расчетах в рамках ЕАЭС
- В Японии подтвердили, что Mitsubishi и Mitsui решили остаться в «Сахалине-2»
- Посольство РФ: США опасаются огласки преступлений «Азова»*
- СМИ: Украине пора принять правду о потере Донбасса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru