«Украина в руках России»: В ЕС начался раскол из-за спецоперации

Германия и Франция понимают, что спецоперацию нужно вести к мирным переговорам, однако «главные ястребы» – Польша и страны Балтии – на это идти не готовы. 

Антироссийская резолюция по конфликту вокруг Украины получила поддержку менее трети стран, входящих в ООН. Это следует из описания к видео, на котором постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица зачитывает данное заявление. Запись была опубликована 24 августа на официальном сайте ООН.

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Из 193 входящих в ООН стран резолюцию поддержали 54 государства, в число которых вошли, в частности, США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Кислица отметил, что согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию и призвали к ее немедленному прекращению.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», - сказал постпред Украины при ООН.

В тот же день, 24 августа, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства».

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Между тем обозреватель Politico Муджтаба Рахман заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на самом деле выступают за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, они вынуждены скрывать свою позицию.

«За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германией, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой», — пишет обозреватель.

По его мнению, главными «ястребами» в Евросоюзе выступают страны Балтии и Польша. Он отметил, что Берлин и Париж будут сохранять молчание до тех пор, пока Вашингтон оказывает военную поддержку Киеву. В противном случае они рискуют нарушить единство внутри ЕС, подчеркнул автор статьи.

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При этом обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц отметил, что Украине следует принять «горькую правду» о потере Донбасса и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. По его словам, дела у Киева «идут не очень хорошо».

«Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем», — написал Шильц и подчеркнул, что предстоящая зима принесет Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.

Между Германией и Польшей уже давно наблюдаются разногласия в различных вопросах. А в среду, 24 августа, Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком городе Шведт для того, чтобы заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».

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Как пишет газета Financial Times со ссылкой на сотрудника завода, НПЗ изучал возможность поставок нефти через польский порт Гданськ, но в Варшаве выразили недовольство в связи с тем, что «Роснефть» владеет 54% акций завода.

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть», — заявил сотрудник НПЗ и отметил, что на предприятии не могут «просто взять и отмахнуться от этого».

Между тем Литва настроена достаточно решительно по отношению к России. Литовский МИД не раз предлагал запретить выдавать россиянам визы на уровне ЕС. Глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис при этом придумал исключение для «правильных» россиян. По его мнению, в страну можно было бы пропускать тех, кто в ответ на вопрос «Чей Крым?» назовет его украинским.

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«И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», - цитирует его LRT.

Латвия же и вовсе настроена воинственно к русскому миру. Президент страны Эгилс Левитс заявил, что государство стало «более чувствительным к присутствию России в Латвии» на фоне спецоперации на Украине. По его словам, плюсы этого в том, что жители Латвии стали задумываться о безопасности государства и осознавать цену свободы, а минус – в том, что появилась «нелояльная государству часть российского общества».

«Наша задача — разобраться с этой [частью общества – прим. НСН] и изолировать ее от общества», - приводит слова Эгилса LSM.

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В ответ на заявление Левитса первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил создать для Риги экономические проблемы. По его словам, подобные заявления обнажают фальшь о свободе и демократии Евросоюза.

«Антироссийская политика всегда приводит к антирусской. Начинается всегда с осуждения шагов российского государства, а потом приводит к взрыву шовинизма и преследованию по национальному признаку. Россия, во-первых, должна, как уже делала, заняться репатриацией россиян. Во-вторых, всеми способами помогать на общественном уровне тем, кого там притесняют. Надо создать трудности, проблемы. Обнулить транзит через Латвию. Ведь, как известно, в басне «Слон и Моська» результат не на стороне Моськи», - сказал Затулин.

Как ранее сообщала газета Politico, главы западных государств, которые поддерживают Киев, начали опасаться, что их население устанет от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку. Авторы материала считают, что «именно на усталость» рассчитывает российский президент. Они уверены, что Путин «надеется, что избиратели накажут своих лидеров» за то, что они беспокоятся о событиях в Украине, а не о проблемах, которые уже подкрадываются к их дому.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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