«Украина в руках России»: В ЕС начался раскол из-за спецоперации

Из 193 входящих в ООН стран резолюцию поддержали 54 государства, в число которых вошли, в частности, США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Кислица отметил, что согласившиеся с резолюцией государства осудили проводимую Россией спецоперацию и призвали к ее немедленному прекращению.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», - сказал постпред Украины при ООН.

В тот же день, 24 августа, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западным странам не удастся предотвратить скорое фиаско киевского режима, несмотря на всю их финансовую и военную помощь. Он указал на то, что Украина стала полноценной «анти-Россией», движущейся в сторону «полного идейного и идеологического банкротства».