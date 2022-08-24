«Взрыв шовинизма»: В Госдуме предложили заняться репатриацией россиян из Латвии

Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что Москва должна заняться репатриацией россиян из Латвии, а также создать экономические проблемы для республики.

«Россия, во-первых, должна, как уже делала, заняться репатриацией россиян. Во-вторых, всеми способами помогать на общественном уровне тем, кого там притесняют. И наконец, Россия должна сделать вывод о политике этого государства на всех направлениях – политическом, экономическом и так далее. Надо создать трудности, проблемы. Обнулить транзит через Латвию. Ведь, как известно, в басне «Слон и Моська» результат не на стороне Моськи», - резюмировал Затулин.

Ранее Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Латвия, Литва, Эстония и Украина превращаются в антирусские государства и реабилитируют нацизм. По его словам, так они хотят застолбить новую реальность, в которой между ними и Россией пропасть.

