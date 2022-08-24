«Взрыв шовинизма»: В Госдуме предложили заняться репатриацией россиян из Латвии
В Риге обнажили фальшь о свободе и демократии в Евросоюзе своей антирусской политикой, сказал НСН парламентарий Константин Затулин.
Россия должна заняться репатриацией своих граждан из Латвии, а для Риги создать экономические проблемы, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что в стране появилась «нелояльная государству часть российского общества», которую нужно изолировать. Затулин считает, что подобные заявления обнажают фальшь о свободе и демократии Евросоюза.
«Доводят до логического завершения антирусский курс, который в Латвии был запущен с момента обретения ею независимости. Прибалтийские политики, которые обманули значительную часть населения в 90-е годы, пообещав им манну небесную, а затем отказав им в гражданских правах, изобретя позорное понятие, как неграждане, пользуются поддержкой Запада. События на Украине используют для сведения окончательных счетов с русскоязычным населением. Антироссийская политика всегда приводит к антирусской. Начинается всегда с осуждения шагов российского государства, а потом приводит к взрыву шовинизма и преследованию по национальному признаку. Это просто обнажает фальшь о свободе и демократии Евросоюза», - сказал Затулин.
Собеседник «Радиоточка НСН» считает, что Москва должна заняться репатриацией россиян из Латвии, а также создать экономические проблемы для республики.
«Россия, во-первых, должна, как уже делала, заняться репатриацией россиян. Во-вторых, всеми способами помогать на общественном уровне тем, кого там притесняют. И наконец, Россия должна сделать вывод о политике этого государства на всех направлениях – политическом, экономическом и так далее. Надо создать трудности, проблемы. Обнулить транзит через Латвию. Ведь, как известно, в басне «Слон и Моська» результат не на стороне Моськи», - резюмировал Затулин.
Ранее Константин Затулин в эфире НСН заявил, что Латвия, Литва, Эстония и Украина превращаются в антирусские государства и реабилитируют нацизм. По его словам, так они хотят застолбить новую реальность, в которой между ними и Россией пропасть.
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