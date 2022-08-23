Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток - 2» следует ликвидировать, сообщает РБК.
Он напомнил, что реализация проекта началась после присоединения Крыма к России, однако западные страны, осуждая действия российской стороны, продолжали вести с ней бизнес.
По его словам, теперь политика поменялась.
«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока - 2», но и полный демонтаж газопровода», — заключил Дуда.
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» стал бы политическим провалом для страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+30 967 / сут.
Умерли
384 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+30 869 / сут.
- Макрон призвал не проявлять слабости в отношении России
- Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»
- Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение РФ украинских территорий
- Джабаров: Финляндия пошла по пути конфронтации
- Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады
- В Италии заявили, что санкции идут на пользу российской экономике
- Курс юаня к доллару упал до минимума за два года
- СМИ: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов
- Канада расширила санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru