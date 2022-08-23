Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»

Он напомнил, что реализация проекта началась после присоединения Крыма к России, однако западные страны, осуждая действия российской стороны, продолжали вести с ней бизнес.

По его словам, теперь политика поменялась.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока - 2», но и полный демонтаж газопровода», — заключил Дуда.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» стал бы политическим провалом для страны.