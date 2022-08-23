Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток - 2» следует ликвидировать, сообщает РБК.

Шольц исключил запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа

Он напомнил, что реализация проекта началась после присоединения Крыма к России, однако западные страны, осуждая действия российской стороны, продолжали вести с ней бизнес.

По его словам, теперь политика поменялась.

«Смена политики предполагает не просто приостановку «Северного потока - 2», но и полный демонтаж газопровода», — заключил Дуда.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода «Северный поток — 2» стал бы политическим провалом для страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияСеверный Поток-2УкраинаПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры