Макрон призвал не проявлять слабости в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что западные страны не имеют права проявлять слабости в отношении России и идти на компромиссы, сообщает РИА Новости.

«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - сказал Макрон.

Он отметил, что Россия сделала свой выбор. Выступление Макрона состоялось на украинском саммите «Крымская платформа».

Ранее сообщалось, что последний официальный разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоялся 19 августа. В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Украины, в частности, «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции». Профессор кафедры международных отношений МГИМО Евгения Обичкина отметила в разговоре с НСН, что во Франции всерьез опасаются за будущее Европы из-за напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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