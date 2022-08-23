Макрон призвал не проявлять слабости в отношении России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что западные страны не имеют права проявлять слабости в отношении России и идти на компромиссы, сообщает РИА Новости.
«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», - сказал Макрон.
Он отметил, что Россия сделала свой выбор. Выступление Макрона состоялось на украинском саммите «Крымская платформа».
Ранее сообщалось, что последний официальный разговор Макрона с президентом России Владимиром Путиным состоялся 19 августа. В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Украины, в частности, «систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции». Профессор кафедры международных отношений МГИМО Евгения Обичкина отметила в разговоре с НСН, что во Франции всерьез опасаются за будущее Европы из-за напряженной ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,2 млн+30 967 / сут.
Умерли
384 тыс.+69 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+30 869 / сут.
- Макрон призвал не проявлять слабости в отношении России
- Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток-2»
- Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединение РФ украинских территорий
- Джабаров: Финляндия пошла по пути конфронтации
- Протодиакона Андрея Кураева оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
- Лавров заявил, что виновным в убийстве Дугиной не может быть пощады
- В Италии заявили, что санкции идут на пользу российской экономике
- Курс юаня к доллару упал до минимума за два года
- СМИ: «Барселону» могут отстранить от Лиги чемпионов
- Канада расширила санкции против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru