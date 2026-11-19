Ушаков: Встреча Путина и Трампа пройдет после заседания саммита АТЭС
19 ноября 202601:01
Денис Хоноров
Двусторонняя встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 19 ноября, после заседания саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Он выразил надежду на то, что встреча «будет полезной и содержательной». В переговорах примут участие по несколько человек от России и США.
Путин на саммите АТЭС дал отпор попыткам изоляции России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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