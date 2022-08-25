К антироссийскому заявлению присоединились менее трети стран ООН

Под заявлением подписались 54 государства из 193. Документ подписали, в том числе, США, Британия, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Италия, Украина и другие страны, которые выразили сожаление в связи с тем, что Москва не прекратила специальную военную операцию.

В заявлении осуждаются ракетные удары, которые Россия наносит по территории бывшей советской республики. Подписавшие документы страны призвали российские власти прекратить боевые действия.

