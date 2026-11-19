Ранее медик ошибочно признал женщину умершей. Мужчину арестовали на два месяца. В декабре 2025 года Галина поступила в медицинское учреждение с острым тромбозом. Внезапно у нее остановилось сердце, после чего реаниматолог около получаса пытался вернуть ее к жизни. Не добившись результата, врач констатировал смерть пенсионерки. Спустя два часа сотрудник морга заметил, что женщина подает признаки жизни, и сообщил об этом своему коллеге.

Вместо оказания медицинской помощи реаниматолог мог намеренно ввести пациентке неизвестный препарат, после чего она скончалась. Таким образом врач пытался скрыть ошибку, допущенную при установлении смерти женщины. Предположительно, использовался сильнодействующий препарат для анестезии под названием «Пропофол».

Дело завели на 29-летний Олег Г., который работает в медицине с 2021 года. Мужчина окончил ординатуру по специальности «анестезиология и реаниматология» в 2023 году. На него завели уголовное дело об убийстве человека, находившегося в беспомощном состоянии.

Родственники умерших пациентов ранее неоднократно выражали недовольство работой медицинского учреждения, сотрудник которого убил «ожившую» пациентку.

Ранее в Подмосковье медик убил и распилил знакомого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

