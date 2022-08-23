«Не подливать масла в огонь»: В Германии призвали не закрываться от России
Немецкий политолог Александр Рар отметил, что в Германии не обсуждается вопрос о демонтаже «Северного потока – 2», Евросоюз в целом также намерен сохранить «минимальное сотрудничество» с Россией.
Германия не спешит отказываться от энергетического сотрудничества с Россией, как и не разделяет мнения о полном запрете въезда для россиян, завил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать. Он напомнил, что реализация проекта началась после присоединения Крыма к России, однако западные страны, осуждая действия российской стороны, продолжали вести с ней бизнес. Рар отметил, что риторика Польши не отражает настроение Евросоюза.
«Есть силы, которые считают, что нужно прекратить энергетическое сотрудничество с Россией. Есть такие политики в партии «Зеленых», есть среди немецких журналистов такие высказывание, такое мнение. Но ситуация сегодня такая, что Германия продолжает, несмотря на эмбарго в отношении угля и нефти, в газовой области дальше работать с Россией в надежде на то, что Россия будет продолжать это сотрудничество. За последние недели, скорее, в Европейском Союзе разговоры о том, чтобы не подливать масла в огонь. Где-то стоять на санкциях, но не терять те формы минимального сотрудничества, которое осталось», - отметил он.
Также Рар подчеркнул, что в Европе нет единого мнения о том, что необходимо ограничить въезд россиянам, так как эта мера больше похожа на «месть».
«Германия будет все делать для того, чтобы оставаться лидером в Европе и не ссориться с кем-то, никто не хочет раскола в Европе. Но все равно Германия, как и страны старой Европы, стоят на том, что не нужно закрываться от России. Единого мнения о том, что нужно запрещать въезд россиянам, нет. Это напоминает какую-то месть, это не политика, не дипломатия. Запад всегда выступал за свободу передвижения, сейчас бы он потерял моральный компас, если бы начал говорить о том, что нужно целому народу запрещать выезжать из страны», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ситуация с ценами на газ крайне беспокоит весь Евросоюз. Однако, как ранее заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», цены неизбежно будут подниматься, особенно с началом отопительного сезона.
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