«Не подливать масла в огонь»: В Германии призвали не закрываться от России

Германия не спешит отказываться от энергетического сотрудничества с Россией, как и не разделяет мнения о полном запрете въезда для россиян, завил немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток-2» нужно демонтировать. Он напомнил, что реализация проекта началась после присоединения Крыма к России, однако западные страны, осуждая действия российской стороны, продолжали вести с ней бизнес. Рар отметил, что риторика Польши не отражает настроение Евросоюза.

«Есть силы, которые считают, что нужно прекратить энергетическое сотрудничество с Россией. Есть такие политики в партии «Зеленых», есть среди немецких журналистов такие высказывание, такое мнение. Но ситуация сегодня такая, что Германия продолжает, несмотря на эмбарго в отношении угля и нефти, в газовой области дальше работать с Россией в надежде на то, что Россия будет продолжать это сотрудничество. За последние недели, скорее, в Европейском Союзе разговоры о том, чтобы не подливать масла в огонь. Где-то стоять на санкциях, но не терять те формы минимального сотрудничества, которое осталось», - отметил он.