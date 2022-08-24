Захарова: Польша забыла о евросолидарности
Польша преследует лишь собственные интересы, в случае с Варшавой не идет речи о евросолидарности, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее СМИ сообщили, что польская сторона отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в немецком Шведте. Поставки должны были заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», отмечает телеканал «360». В связи с этим ФРГ рассматривает вариант приобретения нефти у Казахстана, пишет РИА ФАН.
«Это еще один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат отметила, что Польша не хочет «играть в пользу партнеров по ЕС», а намерена «оттолкнуться от ситуации» и индивидуально по максимуму разыграть в том числе энергетическую карту.
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