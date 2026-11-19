В ходе переговоров с таиландским премьером Анутхином Чанвиракуном глава государства отметил, что в прошлом году турпоток из РФ в королевство составил почти 2 млн человек. Отмечается, что Таиланд пользуется большой популярностью и среди российских туристов.

Путин указал на развитие гуманитарных контактов в целом и напомнил об успешном проведении в королевстве мероприятий в рамках фестиваля «Русские сезоны».

Ранее в РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

