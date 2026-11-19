Путин: Более 1,3 млн россиян посетили Таиланд за девять месяцев
Российский президент Владимир Путин заявил, что с января по сентябрь 2026 года Таиланд посетили более 1,3 млн российских туристов, сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров с таиландским премьером Анутхином Чанвиракуном глава государства отметил, что в прошлом году турпоток из РФ в королевство составил почти 2 млн человек. Отмечается, что Таиланд пользуется большой популярностью и среди российских туристов.
Путин указал на развитие гуманитарных контактов в целом и напомнил об успешном проведении в королевстве мероприятий в рамках фестиваля «Русские сезоны».
Ранее в РСТ не подтвердили массовое закрытие гостиниц в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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