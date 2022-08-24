Глава МИД Литвы предложил при въезде в Прибалтику спрашивать россиян, чей Крым
Россиян могут не пустить в прибалтийские страны, если они не выскажутся против проведения специальной военной операции на Украине и не признают Крым украинским. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает DELFI.
По словам министра, пограничники имеют право задавать гражданам РФ вопросы об отношении к событиям на Украине и принадлежности Крыма, пишет Ura.ru.
«Исходя из ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — сказал Ландсбергис.
«Неправильный» ответ на вопрос может стать причиной для отказа во въезде в страны Балтии, отмечает Газета.ру.
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