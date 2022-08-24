СМИ: Польша отказалась поставлять нефть на немецкий НПЗ для замены импорта из России
Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт в Германии, поставки должны были заменить импортируемые по трубопроводу «Дружба» российские энергоресурсы. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, НПЗ в Шведте рассматривает возможность импорта через польский порт Гданьск. Однако в Варшаве недовольны тем, что 54% акций завода принадлежат российской компании «Роснефть», пишет РИА ФАН.
«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет "Роснефть". Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», — рассказал один из сотрудников НПЗ.
Financial Times отмечает, что завод в Шведте надеется заменить российскую нефть сырьем из Казахстана.
Ранее стало известно, что жители Шведта выразили недовольство решением немецких властей ввести эмбарго на нефть из РФ. Население опасается, что НПЗ будет закрыт, и город столкнется с безработицей и проблемами с энергоснабжением, отмечает Ura.ru.
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