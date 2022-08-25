Полянский заявил, что очередная военная помощь США Украине не сильно меняет ситуацию

Очередной пакет военной помощи Соединенных Штатов украинскому режиму не меняет ситуацию «на земле» кардинальным образом, сообщил в эфире Sky News первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В США не исключили поставки истребителей Украине

Он обратил внимание на то, что задачи специальной операции России, которая проходит согласно плану, в любом случае будут выполнены, а цели достигнуты.

Как отметил дипломат, поставки американского вооружения немного усложняют ситуацию, так как США снабжают Киев артиллерийскими системами и РСЗО, которые могут доставать до районов, ранее недосягаемых для Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине крупнейшего пакета военной помощи в 2,98 миллиарда долларов.

Кроме того, о новом пакете военной помощи Киеву на £54 миллиона объявил уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСШАСпецоперация
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