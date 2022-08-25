Пентагон: армия Украины перейдет на вооружение НАТО
Соединенные Штаты ожидают, что армия Украины в ближайшие несколько лет постепенно перейдет на вооружение Североатлантического альянса, при этом у бывшей советской республики останутся и системы своего производства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Колина Кола.
Он не исключил, что Вооруженные силы Украины через несколько лет все еще будут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Кол напомнил, что за последние месяцы более 50 стран предоставили украинским властям военную помощь.
Напомним, уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в ходе своего очередного визита в Киев, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в £54 миллиона.
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