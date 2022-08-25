Пентагон: армия Украины перейдет на вооружение НАТО

Соединенные Штаты ожидают, что армия Украины в ближайшие несколько лет постепенно перейдет на вооружение Североатлантического альянса, при этом у бывшей советской республики останутся и системы своего производства, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Колина Кола.

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Он не исключил, что Вооруженные силы Украины через несколько лет все еще будут использовать системы и боеприпасы, которые сами производят. Кол напомнил, что за последние месяцы более 50 стран предоставили украинским властям военную помощь.

Напомним, уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в ходе своего очередного визита в Киев, что его страна предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму в £54 миллиона.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаНАТО
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