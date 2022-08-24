Президент Латвии призвал «изолировать от общества» нелояльных Риге русскоязычных жителей
Президент Латвии Эгилс Левитс призвал «изолировать от общества» жителей страны, не поддерживающих антироссийский курс властей. Об этом глава республики заявил в интервью Латвийскому радио.
По словам Левитса, ситуация вокруг Украины вызвала «высокую чувствительность» против российского присутствия в Латвии. В то же время с началом спецоперации РФ среди жителей республики появилась «нелояльная государству» русскоязычная часть.
«Наша задача — справиться с ней и изолировать ее от общества», — заявил президент Латвии.
Ранее стало известно, что в прибалтийской стране разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, напоминает РИА ФАН.
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