Ударили «Орешником»? В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
СМИ в том числе писали о применении гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал».
Ночью 24 мая в столице Украины Киеве прогремели взрывы. Украинские СМИ сообщают о возможном применении «Орешника» для ударов по городу. Также говорится о запуске по Киеву гиперзвуковых ракет «Циркон» и «Кинжал». В Минобороны России эту информацию пока не комментировали. Однако ночные удары по Киеву могли стать ответом Украине на атаку по колледжу в Старобельске в ЛНР.
ВЗРЫВЫ В КИЕВЕ
Согласно информации украинского телеканала «Общественное», ночью воскресенья в Киеве прогремело несколько серий взрывов. Также сообщалось о детонации в городе Кропивницкий Кировоградской области, в Черкассах, Николаеве, Сумах, в Хмельницкой, Харьковской, Одесской и Полтавской областях.
Ночью Telegram-канал «Mash» писал, что по Киеву ведется массированная атака. По данным источника, за десять минут по военным объектам в украинской столице ударили примерно 15 баллистических ракет, всего прозвучало около 20 взрывов в разных районах города.
Также были прилеты не сработавших ракет зенитно-ракетного комплекса американского производства «Patriot», пишет «Mash». В Сети местные жители публикуют видео со звуками взрывов и вспышками.
По состоянию на примерно 08:00 по Москве в украинской столице с полуночи 24 мая прогремело шесть серий взрывов, передает телеканал. На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Накануне посольство США на Украине предупреждало своих граждан о возможной атаке в течение суток. Дипломаты сослались на полученную информацию о потенциально серьезных ударах с воздуха. Гражданам США, находящимся в Киеве, рекомендовали быть готовыми укрыться в случае воздушной тревоги, пишет RT.
УДАРИЛИ «ОРЕШНИКОМ»?
Telegram-канал «Mash» со ссылкой на украинские СМИ писал, что удары по военным объектам в Киеве во время массированной атаки могли быть нанесены баллистической ракетой средней дальности «Орешник».
Сообщалось, что взрывы произошли в 80 км от украинской столицы в районе Белой Церкви, где находятся военные объекты, в том числе аэродром. Судя по опубликованному видео, «прилетело» шесть блоков по шесть суббоеприпасов — суммарно 36 снарядов, пишет канал. Однако подтверждения подлинности видео и типа использованной ракеты нет.
При этом Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что при ударах по Киеву использовали «почти всю номенклатуру» российских ракет. В публикации указано, что украинская сторона заявляет в том числе о применении гиперзвуковых ракет «Циркон».
Военкоры также сообщали, что истребители МиГ-31 применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Кроме того, в воздух, по их информации, подняли стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, направившиеся к рубежам пуска.
В Министерстве обороны России на момент написания материала не прокомментировали ситуацию со взрывами в Киеве. Однако в ведомстве постоянно заверяют, что в ответ на атаки ВСУ российские военные наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ОТВЕТ ЗА КОЛЛЕДЖ В ЛНР
Ночные удары по Киеву стали ответом после атаки ВСУ на Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета, которая произошла в ночь на 22 мая. В пятницу Украина выпустила сразу несколько беспилотников по учебному корпусу и общежитию, в котором находились 86 студентов от 14 до 18 лет и сотрудник.
По последним данным, в результате трагедии в Старобельске погиб 21 человек, ранены 42. Поисково-спасательная операция завершилась накануне поздно вечером, передает RT. При этом, по информации посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, ВСУ продолжали обстреливать место трагедии даже во время разбора завалов. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе» сообщил, что 24 и 25 мая объявлены днями траура в память о погибших в Старобельске.
Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на колледж в ЛНР терактом и сразу после случившегося приказал военным представить предложения ответа на действия Украины в республике. В связи с этим еще в пятницу генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с НСН заявил, что исполнители и заказчики теракта будут наказаны уже к воскресенью 24 мая.
«Если президент уже озвучил, то значит ВСУ будут мочить не по-детски. Когда речь идет о спланированном ударе дронами по общежитию, то за это они должны отвечать. Я понимаю, что мы не можем объявить вне закона весь украинский народ, который сам страдает от своей власти не меньше, чем кто-то еще. Однако лица, которые совершили подобного рода чудовищные преступления, должны быть наказаны всей мощью нашего оружия. Мы увидим это в ближайшее время — послезавтра будут результаты нашего ответа. Конечно, мы не будем лупить "Орешником" по деревням и хуторам, а дадим адресный и точный ответ по людям, которые отдавали и выполняли этот приказ. Я думаю, что мы узнаем все фамилии. Все тайное станет явным», - рассказал он.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что небывалая атака ВСУ на Энергодар, произошедшая 21 мая, может быть связана с попыткой украинской армии организовать контрнаступление на степногорском направлении, причем все чаще Украина атакует мирные объекты.
