Ударили «Орешником»? В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

ВЗРЫВЫ В КИЕВЕ

Согласно информации украинского телеканала «Общественное», ночью воскресенья в Киеве прогремело несколько серий взрывов. Также сообщалось о детонации в городе Кропивницкий Кировоградской области, в Черкассах, Николаеве, Сумах, в Хмельницкой, Харьковской, Одесской и Полтавской областях.

Ночью Telegram-канал «Mash» писал, что по Киеву ведется массированная атака. По данным источника, за десять минут по военным объектам в украинской столице ударили примерно 15 баллистических ракет, всего прозвучало около 20 взрывов в разных районах города.