На помощь потерявшим жилье в Дагестане и Чечне выделят более 4,4 млрд рублей

Правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим от паводка Дагестану и Чечне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Как пишет RT, он указал, что регионам будет дополнительно выделено более 4,4 млрд рублей. Указанные средства направят на выплаты для капремонта жилья, а также для приобретения нового.

«Прошу оперативно направить финансирование в субъекты. Важно, чтобы люди как можно скорее привели в порядок свои дома, имущество и вернулись к привычной жизни», – подчеркнул глава кабмина.

Ранее Народный фронт привез в Дагестан более 60 тонн семенного картофеля, чтобы восстановить пострадавшие из-за наводнения хозяйства, сообщает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС/Гаджибалаев Гянжеви
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