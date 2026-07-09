На помощь потерявшим жилье в Дагестане и Чечне выделят более 4,4 млрд рублей
Правительство продолжает оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим от паводка Дагестану и Чечне. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Как пишет RT, он указал, что регионам будет дополнительно выделено более 4,4 млрд рублей. Указанные средства направят на выплаты для капремонта жилья, а также для приобретения нового.
«Прошу оперативно направить финансирование в субъекты. Важно, чтобы люди как можно скорее привели в порядок свои дома, имущество и вернулись к привычной жизни», – подчеркнул глава кабмина.
Ранее Народный фронт привез в Дагестан более 60 тонн семенного картофеля, чтобы восстановить пострадавшие из-за наводнения хозяйства, сообщает 360.ru.
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