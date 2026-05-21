«Контрнаступ на Запорожье»: Рогов объяснил беспрецедентную атаку ВСУ по Энергодару
Все чаще украинские дроны залетают на территорию Запорожской АЭС, однако МАГАТЭ предпочитает этого не замечать, сказал НСН Владимир Рогов.
Небывалая атака ВСУ на Энергодар может быть связана с попыткой украинской армии организовать контрнаступление на степногорском направлении, причем все чаще Украина атакует мирные объекты. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Энергодар с полуночи полностью обесточен из-за ударов ВСУ по энергетике региона, об этом в беседе с РИА Новости заявил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что зафиксированы повреждения «за пределами города». Рогов назвал максимальной интенсивность ударов по городу, при этом, по его словам, все чаще противник поражает гражданские объекты.
«Интенсивность ударов по Энергодару в последние дни максимальная, чуть ли не регулярно доходит до нескольких десятков ударов. Если раньше это была локальная ствольная артиллерия по береговой линии, то теперь это больше массовые налеты дронов. Противник бьет по всему, до чего дотянется: в первую очередь это объекты энергетической инфраструктуры, а также вышки связи, жилые дома, детские сады и так далее. То есть из строя выводят даже гражданские объекты, не влияющие на ведение боевых действий», — сказал Рогов.
По мнению собеседника НСН, рост числа атак связан с попыткой контрнаступления ВСУ на степногорском направлении и стремлением украинской армии не пустить российскую армию к Запорожью.
«Думаю, что с учетом того, какое количество украинских солдат и беспилотников перебрасывается на степногорское направление с их постоянными контратаками и активными боевыми действиями в Степногорске, в Приморском, я бы не исключал попытку большого контрнаступления на данном направлении Запорожского фронта. Президент Украины Владимир Зеленский пытается выторговать какие-то выгодные для себя условия, не пустить российскую армию к Запорожью и не потерять столь интересный с любой точки зрения город», — добавил эксперт.
Интенсивные атаки создают серьезную угрозу ядерной безопасности, подчеркнул Рогов.
«Украинские дроны уже начали регулярно залетать на территорию Запорожской АЭС, об этом говорит руководство “Росатома”, это все предъявляется Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), но мы видим, что никаких действий со стороны международного сообщества не последовало. Поэтому рассчитывать на сколько-нибудь адекватную поддержку требований России по безопасности на таком ядерном объекте не стоит, хотя бы потому, что мы видим, что МАГАТЭ и все международные организации играют на стороне Украины. Все время идут попытки обесточить атомную станцию, помешать персоналу станции, который выходит на работу с риском для жизни», — подытожил он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза организации, что Россия требует от МАГАТЭ дать оценку преступным действиям Киева, связанным с атаками на Запорожскую АЭС.
