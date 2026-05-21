Небывалая атака ВСУ на Энергодар может быть связана с попыткой украинской армии организовать контрнаступление на степногорском направлении, причем все чаще Украина атакует мирные объекты. Об этом НСН рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Энергодар с полуночи полностью обесточен из-за ударов ВСУ по энергетике региона, об этом в беседе с РИА Новости заявил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что зафиксированы повреждения «за пределами города». Рогов назвал максимальной интенсивность ударов по городу, при этом, по его словам, все чаще противник поражает гражданские объекты.

«Интенсивность ударов по Энергодару в последние дни максимальная, чуть ли не регулярно доходит до нескольких десятков ударов. Если раньше это была локальная ствольная артиллерия по береговой линии, то теперь это больше массовые налеты дронов. Противник бьет по всему, до чего дотянется: в первую очередь это объекты энергетической инфраструктуры, а также вышки связи, жилые дома, детские сады и так далее. То есть из строя выводят даже гражданские объекты, не влияющие на ведение боевых действий», — сказал Рогов.