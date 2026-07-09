По словам собеседника НСН, кинотеатрам по-прежнему не хватает не только большого, но и среднего кино по уровню сборов.

«Зритель должен приходить в кинотеатр и видеть, что там есть фильмы на любой вкус — с учётом его предпочтений и формата кинопосещения. Неважно, пришёл ли человек со своей второй половиной, с семьёй или один. Нам по‑прежнему не хватает крупных и средних кинопроектов, чтобы выйти на уровень сборов в 60–70 миллиардов рублей — такой объём выручки позволил бы индустрии чувствовать себя комфортнее», — объяснил он.

Как ранее сообщил НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, кассовый успех фильмов «Твое сердце будет разбито» и «Коммерсант» подтверждает, что зрители хотят смотреть на большом экране разножанровые картины, а не только сказки.

