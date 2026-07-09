Объявлены номинанты на премию «Эмми»
Академия телевизионных наук и искусств США объявила номинантов на премию «Эмми». Церемония награждения состоится 14 сентября 2026 года.
За награду в номинации «Лучший актер в драматическом сериале» претендуют Стерлинг К.Браун, Руфус Сьюэлл, Гэри Олдман, Марк Руффало и Ноа Уайл, а в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» - Чейз Инфинити, Кэрри Кун, Кери Расселл, Рей Сихорн и Зендая.
В номинации «Лучший актер/актриса в комедийном сериале» финалистами у мужчин стали Стив Карелл, Мэттью Риз, Джейсон Сигел, Мартин Шорт и Яхья Абдул-Матин II, а у женщин - Кинта Брансон, Эль Фэннинг, Лиза Кудроу, Джин Смарт и Айо Эдебири.
В шорт-лист в категории «Лучший драматический сериал» вышли проекты «Дипломатка», «Позолоченный век», «Рыцарь Семи Королевств», «Рай», «Питт», «Одна из многих», «Медленные лошади» и «Друзья и соседи».
В категории «Лучший комедийный сериал» на награду претендуют «Начальная школа «Эбботт», «Медведь», «Никто этого не хочет», «Хитрости», «У Марго проблемы с деньгами», «Убийства в одном здании», «Терапия» и «Бухта вдов».
Ранее российский мультфильм «Когда мы были травой» получил главный приз 22-го Международного фестиваля анимации и комиксов (CICAF) в Китае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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