Продвижение на СВО замедлилось? Герасимов проинспектировал работу «Запада»

До этого президент России Владимир Путин допустил скорое завершение украинского конфликта. Однако в Госдуме говорят о замедлении обстановки в зоне СВО из-за применения ВСУ высокоскоростных дронов.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ ГЕРАСИМОВ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Запад» и поставил перед ней дальнейшие задачи. В Минобороны России сообщили, что на командном пункте одного из объединений первый заместитель министра обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.