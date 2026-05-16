Продвижение на СВО замедлилось? Герасимов проинспектировал работу «Запада»
В Минобороны РФ объявили об освобождении населенных пунктов Кутьковка и Боровая.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Запад». В ходе проверки было доложено о продвижении российской армии и о взятии под контроль нескольких населенных пунктов.
До этого президент России Владимир Путин допустил скорое завершение украинского конфликта. Однако в Госдуме говорят о замедлении обстановки в зоне СВО из-за применения ВСУ высокоскоростных дронов.
О ЧЕМ ГОВОРИЛ ГЕРАСИМОВ
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проинспектировал работу группировки войск «Запад» и поставил перед ней дальнейшие задачи. В Минобороны России сообщили, что на командном пункте одного из объединений первый заместитель министра обороны РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
Генерал армии сообщил, что группировка войск «Запад» ведет активные наступательные действия в полосе своей ответственности на фронте около 350 км. По словам Герасимова, соединения 6-й армии развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково.
Начальник Генштаба ВС РФ также объявил о взятии под контроль Кутьковки. Он уточнил, что бои в Великой Шапковке продолжаются. По словам генерала, успешно действуют войска группировки на богуславском и рубцовском направлениях.
Герасимов также рассказал, что соединения 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая, передает RT. При этом продолжаются уличные бои в Шийковке, где более половины территории поселка контролируется российскими штурмовыми подразделениями, добавил он.
Между тем, 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Святогорске в ДНР, сообщил Герасимов.
Он уточнил, что штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана — крупного административного центра и железнодорожного узла. В Минобороны РФ рассказали, что под контролем ВС России находится 85% территории города, передает RT. Ведется уничтожение формирований ВСУ на территории Национального парка «Святые горы».
В завершении работы Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.
ЗАВЕРШЕНИЕ СВО
Между тем, на торжественном приеме в Кремле вечером 9 мая президент России Владимир Путин объявил, что украинский конфликт движется к завершению.
«Я думаю, что дело идет к завершению (конфликта – прим. НСН), но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос: "А зачем?". Ну, во-первых, ждали сокрушительного поражения России … крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается. А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут. Вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть, есть и те, которые, безусловно, понимают суть происходящих событий. Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти», - заявил российский лидер на пресс-конференции после торжественных мероприятий в честь 81-й годовщины Великой Победы.
Однако издание «Financial Times» писало, что, несмотря на заверения президента США Дональда Трампа о близости сторон к урегулированию конфликта, ни Москва, ни Киев «не видят большой ценности в продолжении переговоров». В материале газеты указано, что РФ может не остановиться на освобождении Донбасса и выдвинуть новые требования.
При этом депутат Госдумы, председатель Союза добровольцев Донбасса, бывший глава ДНР Александр Бородай в беседе с НСН объяснил, что продвижение российской армии в зоне СВО замедлилось, так как ВСУ нарастили количество наземных и воздушных дронов.
«Фронт плохо движется, потому что противник хорошо работает, уменьшает количество личного состава, находящегося непосредственно в зоне боевых действий, и наращивает количество наземных и воздушных дронов. Поскольку спецоперация длится уже четыре с лишним года, мы дали противнику возможность интегрировать украинскую военную промышленность в уже достаточно милитаризованную промышленность Европы. Соответственно, противник эффективно работает войсками беспилотных систем. ВСУ существенно увеличили площадь зоны поражения за счет высокоскоростных дронов и дронов-маток. Увеличивая глубину поражения, они высушивают нашу логистику», - объяснил он.
Политик рассказал о способностях высокоскоростных дронов.
«Поскольку у ВСУ не хватает боеприпасов для западных дорогостоящих ПВО, которые предназначены для войны прежнего типа без использования дронов, они создали систему, работающую против российских дронов, а также маленькие, относительно высокоскоростные дроны, которые применяются для поражения нашего личного состава и техники, в первую очередь личного состава. Их скорость — от 300 км/ч и выше, что ставит под угрозу нашу привычную тактику поражения дронов противника. Любой конфликт, особенно затяжной, является гонкой технических инноваций. На очередной вызов противника надо находить адекватный ответ, который пока не найден», - отметил Бородай.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заметил, что у ВСУ сохраняются ресурсы для продолжения боевых действий, в том числе за счет поставок техники и боеприпасов из Европы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
