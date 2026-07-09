Липецкий губернатор призвал нефтяников давать достоверную информацию о топливе
Нефтяным компаниям следует давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива. С таким призывом к руководству компаний «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть» обратился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, «невозможно принять ситуацию», когда на заседании оперштаба компании сообщают о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, а жители видят очереди, закрытые заправки и отсутствие бензина.
В своём Telegram-канале Артамонов указал, что регион должен получать честную информацию.
«Если топлива нет... Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объёмы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди», - написал он.
Губернатор добавил, что нефтяникам необходимо незамедлительно увеличить поставки в Липецкую область и обеспечить прозрачное взаимодействие с местным оперштабом.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак потребовал от нефтяных компаний направить больше топлива в регионы, где есть сложности со снабжением, сообщает 360.ru.
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