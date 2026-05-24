Посольство США в Киеве предупредило о возможности серьезной воздушной атаки

Американское посольство на Украине предупредило своих граждан о возможной атаке в течение суток, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на диппредставительство.

Количество погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21

Дипломаты сослались на полученную информацию о потенциально серьезном нападении с воздуха. Гражданам США, находящимся в Киеве, рекомендовали быть готовыми укрыться в случае воздушной тревоги.

Несколько минут назад стало известно, что по Киеву ведется массированная атака. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаКиев

Горячие новости

Все новости

партнеры