Посольство США в Киеве предупредило о возможности серьезной воздушной атаки
24 мая 202602:31
Денис Постольский
Американское посольство на Украине предупредило своих граждан о возможной атаке в течение суток, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на диппредставительство.
Дипломаты сослались на полученную информацию о потенциально серьезном нападении с воздуха. Гражданам США, находящимся в Киеве, рекомендовали быть готовыми укрыться в случае воздушной тревоги.
Несколько минут назад стало известно, что по Киеву ведется массированная атака. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Посольство США в Киеве предупредило о возможности серьезной воздушной атаки
- СМИ: По Киеву ведется массированная атака
- Столкновения протестующих с полицией произошли в Белграде
- Шестилетнего ребенка засосало в трубу фонтана в Москве
- Количество погибших в колледже в Старобельске увеличилось до 21
- В Норвегии закрыли общественный туалет с видом на авиабазу из-за боязни шпионов
- Режиссер объяснил выбор Никиты Кологривого на роль Юрия Хоя
- Бондарчук: Вертикальные двухминутные кинодрамы завоевывают молодых зрителей
- СМИ: Два человека пострадали во время марафона в Москве
- Румыния ввела меры безопасности к концерту Макса Коржа уровня саммита НАТО