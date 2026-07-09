Все слабее: Предсеансовое обслуживание приносит лишь 20% выручки кинотеатрам
Сегодня говорить о сверхприбыли теневого кинопроката в России не приходится, заявил НСН Роман Исаев.
Российский зритель все реже выбирает для себя сеансы зарубежных фильмов в формате предсеансового обслуживания, сказал в пресс-центре НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Фильмы, которые определенная часть кинотеатров дает в вынужденном формате, дают не более 20% выручки в среднем по году. Говорить о каких-то сверхприбылях не приходится. Зритель на формат пресловутого предсеансового обслуживания ходит все слабее. Это факт», — сказал он.
Ранее сообщалось, что совокупный оборот кинотеатров в первом полугодии 2026 года составил 35,2 млрд рублей, 4,1 млрд рублей из них пришлось на неофициальные показы. В абсолютных деньгах теневой оборот вырос на 1,2 млрд по сравнению с 2024 годом.
При этом главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН отмечала, что российские кинотеатры и зритель все меньше заинтересованы в показах голливудских блокбастеров в рамках предсеансового обслуживания. При этом дело не только в отсутствии рекламы подобных фильмов.
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