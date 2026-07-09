Американская телевизионная академия назвала номинантов 78-й премии «Эмми», церемония вручения которой состоится 14 сентября. Один из прошлогодних триумфаторов премии, сериал «Больница Питт», стал лидером по числу номинаций — 25. Финальный сезон «Хитростей» претендует на 24 номинации, что является рекордным числом для комедийного сериала. Также мощно в номинациях представлены проекты «Бухта вдов» (19), «Одна из многих» (18) и второй сезон «Грызни» (16).

Ромодановская отметила, что ежегодное чествование «Больницы Питт» на «Эмми» ее удивляет.

«Каждый год эта "Больница Питт" номинируется, но я так и не могу понять, почему она столько номинаций получает. Может быть, я в свое время пересмотрела "Скорую помощь" с миллионным количеством серий, и что-то эти больничные темы уже не так интересны. На самом деле, этих процедурных сериалов в Америке снимается миллион, из него выбирается "Больница Питт", так как в свое время он попал в рейтинг. Во всех такого рода процессах действует закон: главное — попасть в чарт. А дальше ты уже начинаешь там болтаться. И вот в свое время он попал в рейтинги и номинации с первым сезоном, и теперь с новым сезоном тоже попадает. Как, собственно, и "Медленные лошади", это тоже далеко не первый сезон», — объяснила собеседница НСН.