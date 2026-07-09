Водителям объяснили, как снизить расход бензина на 20% во время путешествия

Специалисты указали, что также экономии топлива способствует поддержание постоянной скорости при движении на трассе. В этом водителям поможет наличие круиз-контроля.

Также эксперты отметили, что прежде чем отправиться в поездку, необходимо проверить давление в шинах и освободить автомобиль от лишнего груза, в том числе багажника на крыше. Заправляться следует заранее, не дожидаясь момента, когда уровень топлива опустится ниже половины бака.

«На многих АЗС действуют временные ограничения на продажу топлива. Подготовка к дальней поездке требует тщательного планирования маршрута и учёта текущей конъюнктуры рынка», — добавили в компании.

Ранее экс-президента РОАД Олег Мосеев заявил, что проблемная ситуация на заправках стала одной из причино роста спроса на гибридные автомобили, сообщает 360.ru.

