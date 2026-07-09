Минцифры РФ признало социально значимыми четыре военных СМИ
Четыре военных СМИ были признаны в России социальноми значимыми периодическими изданиями. Об этом говорится в проекте приказа Минцифры РФ.
В документе, который предполагает расширение соответствующего списка, указаны газета ВС РФ «Красная звезда», а также издаваемые Минобороны РФ журналы «Армейский сборник», «Воин России» и «Военно-исторический журнал».
На включённые в перечень издания распространяется льготная доставка. Газеты и журналы из списка «Почта России» доставляет подписчикам по более низким тарифам, которые регулируются государством. Редакции указанных СМИ получают госсубсидии и налоговые льготы.
Ранее в России писательство признали отдельной профессией. Соответствующие нормы начнут действовать с 1 сентября, сообщает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дети воюют: Генерал призвал депутата Журавлева высказываться аккуратнее
- Хабы развлечений: Как трансформация кинотеатров помогает привлечь зрителей
- Евросоюз планирует принять 21-й пакет санкций против России 13 июля
- В Госдуме выразили надежду на справедливое решение ФИФА по сборной России
- «Время дешевых кончилось»: В какой отрасли после строительства рухнут зарплаты
- «Болтается каждый год»: Индустрию удивили 25 номинации на «Эмми» сериала «Больница Питт»
- Джексон попал: Что обеспечило байопику «Майкл» миллиардные сборы в России
- На помощь потерявшим жилье в Дагестане и Чечне выделят более 4,4 млрд рублей
- Минцифры РФ признало социально значимыми четыре военных СМИ
- Все слабее: Предсеансовое обслуживание приносит лишь 20% выручки кинотеатрам