Минцифры РФ признало социально значимыми четыре военных СМИ

Мишустин поручил обеспечить уборку урожая топливом Посла РФ вызвали в МИД Италии в связи с высылкой военных атташе Военные РФ эвакуировали 10-летнюю девочку из Константиновки Словник на базе лексики учебников для 10-11-х классов создадут для ЕГЭ Число смартфонов со встроенным ИИ за год выросло в 2,5 раза Звание Героя Труда присвоено балетмейстеру Борису Эйфману