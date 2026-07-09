Минцифры РФ признало социально значимыми четыре военных СМИ

Четыре военных СМИ были признаны в России социальноми значимыми периодическими изданиями. Об этом говорится в проекте приказа Минцифры РФ.

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В документе, который предполагает расширение соответствующего списка, указаны газета ВС РФ «Красная звезда», а также издаваемые Минобороны РФ журналы «Армейский сборник», «Воин России» и «Военно-исторический журнал».

На включённые в перечень издания распространяется льготная доставка. Газеты и журналы из списка «Почта России» доставляет подписчикам по более низким тарифам, которые регулируются государством. Редакции указанных СМИ получают госсубсидии и налоговые льготы.

Ранее в России писательство признали отдельной профессией. Соответствующие нормы начнут действовать с 1 сентября, сообщает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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