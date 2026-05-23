Рост числа жертв и новые обстрелы: О ситуации вокруг атаки на колледж в ЛНР

По последним данным, в результате ЧП погибли около 20 человек. 

В ЛНР продолжается разбор завалов после атаки украинских дронов по колледжу в Старобельске. Число жертв теракта, произошедшего в ночь на 22 мая, постоянно растет. По данным МЧС, количество погибших уже превысило 15 человек. При этом ВСУ продолжают атаковать место проведения поисково-спасательных работ в Старобельске.

РОСТ ЧИСЛА ЖЕРТВ

Днем 23 мая в МЧС России сообщили об увеличении числа жертв атаки ВСУ на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. По последним данным ведомства, на момент написания материала количество погибших возросло до 18 человек. До этого сообщалось о десяти, позже — о 12 и 16 жертвах.

«По состоянию на полдень (субботы - прим. НСН), 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек», - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».

Он также опубликовал списки погибших и пострадавших. Согласно документу, все жертвы оказались совершеннолетними: 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения.

Местонахождение нескольких студентов остается неизвестным, передает РИА Новости. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще три человека.

ПОСТРАДАВШИЕ

В МЧС добавили, что общее число пострадавших увеличилось до 60.

Перед этим в Минздраве России рассказали о состоянии раненных при атаке на колледж в Старобельске. По данным ведомства, более 30 человек уже получили амбулаторную медпомощь.

Известно, что еще десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рассказал, что пять из них находятся в тяжелом состоянии: один — в крайне тяжелом, за его жизнь борются врачи, остальные — в состоянии средней тяжести.

В министерстве подчеркнули, что пострадавшие получают всю необходимую медпомощь, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров.

В Минздраве ЛНР сообщили, что активисты, сотрудники различных ведомств и жители республики сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ.

«Люди практически сразу после трагедии проявили такую инициативу. Принимают Красный Луч, Алчевск, Свердловск, Северодонецк, Луганск и Старобельск. Люди записаны на две недели вперед уже», - пишет РИА Новости.

Пресс-служба Минпросвещения России также сообщила, что ведомство отправит на отдых и оздоровление в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ.

ПОВТОРНЫЕ ОБСТРЕЛЫ

При этом 23 мая ВСУ продолжили предпринимать попытки атаки места проведения поисково‑спасательных работ в Старобельске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он рассказал, что спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и прятаться в укрытие. Политик уточнил, что силы ПВО и мобильные оперативные группы ведут работу по нейтрализации вражеских целей.

РИА Новости опубликовало кадры из разрушенного здания общежития колледжа в Старобельске, где продолжаются поисково-спасательные работы. По информации корреспондента издания, в разрушенном здании работают сотрудники экстренных служб, которые извлекают из-под завалов тела погибших, в районе общежития также находятся родственники студентов.

Жилые комнаты студентов сильно повреждены, двери выбиты взрывной волной. Уточняется, что во всех жилых комнатах общежития лежат личные вещи студентов, мягкие игрушки и предметы косметики. Выжившие учащиеся рассказали, что дроны ВСУ прицельно били по общежитию, написала в «Максе» уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

Теракт в Старобельске в ЛНР произошел в ночь на 22 мая. Сразу несколько украинских дронов попало в общежитие колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Пятиэтажный объект обрушился до уровня второго этажа.

Возбуждено уголовное дело о теракте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После случившегося все студенты колледжа в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения, добавили в Минпросвещения РФ.

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны страны подготовить предложения по ответу на атаку. По его словам, никаких военных объектов вблизи колледжа не было.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью НСН заметил, что слова Владимира Путина подтверждают, что российская армия готова нанести точечный удар возмездия по исполнителям теракта в Старобельске, а также по тем людям, кто отдавал им такой приказ.

ФОТО: ГУ МЧС России по ЛНР
