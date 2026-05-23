Рост числа жертв и новые обстрелы: О ситуации вокруг атаки на колледж в ЛНР

РОСТ ЧИСЛА ЖЕРТВ

Днем 23 мая в МЧС России сообщили об увеличении числа жертв атаки ВСУ на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. По последним данным ведомства, на момент написания материала количество погибших возросло до 18 человек. До этого сообщалось о десяти, позже — о 12 и 16 жертвах.

«По состоянию на полдень (субботы - прим. НСН), 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек», - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».