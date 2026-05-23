Рост числа жертв и новые обстрелы: О ситуации вокруг атаки на колледж в ЛНР
По последним данным, в результате ЧП погибли около 20 человек.
В ЛНР продолжается разбор завалов после атаки украинских дронов по колледжу в Старобельске. Число жертв теракта, произошедшего в ночь на 22 мая, постоянно растет. По данным МЧС, количество погибших уже превысило 15 человек. При этом ВСУ продолжают атаковать место проведения поисково-спасательных работ в Старобельске.
РОСТ ЧИСЛА ЖЕРТВ
Днем 23 мая в МЧС России сообщили об увеличении числа жертв атаки ВСУ на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. По последним данным ведомства, на момент написания материала количество погибших возросло до 18 человек. До этого сообщалось о десяти, позже — о 12 и 16 жертвах.
«По состоянию на полдень (субботы - прим. НСН), 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: восемь девушек и три парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек», - написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в «Максе».
Он также опубликовал списки погибших и пострадавших. Согласно документу, все жертвы оказались совершеннолетними: 2004, 2005, 2006 и 2007 годов рождения.
Местонахождение нескольких студентов остается неизвестным, передает РИА Новости. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще три человека.
ПОСТРАДАВШИЕ
В МЧС добавили, что общее число пострадавших увеличилось до 60.
Перед этим в Минздраве России рассказали о состоянии раненных при атаке на колледж в Старобельске. По данным ведомства, более 30 человек уже получили амбулаторную медпомощь.
Известно, что еще десять пострадавших получают лечение в больницах ЛНР. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов рассказал, что пять из них находятся в тяжелом состоянии: один — в крайне тяжелом, за его жизнь борются врачи, остальные — в состоянии средней тяжести.
В министерстве подчеркнули, что пострадавшие получают всю необходимую медпомощь, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медцентров.
В Минздраве ЛНР сообщили, что активисты, сотрудники различных ведомств и жители республики сдают кровь для пострадавших при атаке ВСУ.
«Люди практически сразу после трагедии проявили такую инициативу. Принимают Красный Луч, Алчевск, Свердловск, Северодонецк, Луганск и Старобельск. Люди записаны на две недели вперед уже», - пишет РИА Новости.
Пресс-служба Минпросвещения России также сообщила, что ведомство отправит на отдых и оздоровление в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ.
ПОВТОРНЫЕ ОБСТРЕЛЫ
При этом 23 мая ВСУ продолжили предпринимать попытки атаки места проведения поисково‑спасательных работ в Старобельске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он рассказал, что спасателям приходится прерывать работы по команде «воздух» и прятаться в укрытие. Политик уточнил, что силы ПВО и мобильные оперативные группы ведут работу по нейтрализации вражеских целей.
РИА Новости опубликовало кадры из разрушенного здания общежития колледжа в Старобельске, где продолжаются поисково-спасательные работы. По информации корреспондента издания, в разрушенном здании работают сотрудники экстренных служб, которые извлекают из-под завалов тела погибших, в районе общежития также находятся родственники студентов.
Жилые комнаты студентов сильно повреждены, двери выбиты взрывной волной. Уточняется, что во всех жилых комнатах общежития лежат личные вещи студентов, мягкие игрушки и предметы косметики. Выжившие учащиеся рассказали, что дроны ВСУ прицельно били по общежитию, написала в «Максе» уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.
Теракт в Старобельске в ЛНР произошел в ночь на 22 мая. Сразу несколько украинских дронов попало в общежитие колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Пятиэтажный объект обрушился до уровня второго этажа.
Возбуждено уголовное дело о теракте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». После случившегося все студенты колледжа в Старобельске переведены на дистанционный формат обучения, добавили в Минпросвещения РФ.
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны страны подготовить предложения по ответу на атаку. По его словам, никаких военных объектов вблизи колледжа не было.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в интервью НСН заметил, что слова Владимира Путина подтверждают, что российская армия готова нанести точечный удар возмездия по исполнителям теракта в Старобельске, а также по тем людям, кто отдавал им такой приказ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Рост числа жертв и новые обстрелы: О ситуации вокруг атаки на колледж в ЛНР
- Число жертв удара по общежитию колледжа в Старобельске выросло до 18
- Бондарчук: Кинотеатры никуда не исчезнут, несмотря на обилие контента в смартфонах
- СМИ: Дочь дрессировщика Мстислава Запашного госпитализирована в Крыму с отеком Квинке
- МЧС: Число погибших при ударе по колледжу в Старобельске увеличилось до 16
- Стало известно, когда выйдет мультфильм «Братья Супер Марио в кино 3»
- МЧС: В ЛНР число погибших при атаке БПЛА ВСУ на колледж выросло до 12
- Полтора литра пива довели россиянку до отёка мозга и пожизненного запрета на спиртное
- Звягинцев, «Жизнь» или «Отечество»: Кто получит главную награду в Каннах
- Золотарев заявил о кризисе во всех кинопрофессиях, а не только у сценаристов