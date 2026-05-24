СМИ: По Киеву ведется массированная атака
Массированная атака осуществляется на Киев, сообщает Telegram-канал Mash.
За 10 минут по военным объектам в украинской столице ударили около 15 баллистических ракет. Всего прозвучало около 20 взрывов в разных районах города.
Также были прилёты не сработавших ракет зенитно-ракетного комплекса американского производства Patriot. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Ранее стало известно, что Киев и область готовят к круговой обороне.
До этого президент России Владимир Путин назвал терактом атаку ВСУ по общежитию в Старобельске, в результате которого погибли люди. Слова главы государства подтверждают, что российская армия готова нанести точечный удар возмездия по исполнителям теракта в Старобельске, а также по тем людям, кто отдавал им такой приказ, рассказал НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
