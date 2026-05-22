В ЛНР при ударе ВСУ по корпусу и общежитию колледжа пострадали 35 человек

Украинские военные прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

По его словам, минувшей ночью ВСУ атаковали здание, где находились 86 детей от 14 до 18 лет.

«Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам», - написал Пасечник на платформе «Макс».

Под завалами здания остаются дети, их поиски продолжаются. На месте ЧП находятся экстренные службы.

Кроме того, Пасечник отметил, что после ударов ВСУ в Старобельске также были повреждены административные здания, магазины и частные дома. Один мужчина получил ранения, ему оказали медпомощь.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, погиб подросток, напоминает Ura.ru.

