Погибшие и разрушения: ВСУ атаковали БПЛА Москву и область
Атака на столичный регион, произошедшая ночью 17 мая, стала одной из самых масштабных за последнее время.
Ночью 17 мая ВСУ совершили массированную атаку на Москву и область. Руководство столицы сообщало и десятках сбитых дронов на подлете к городу. Есть разрушения и пострадавшие. В Подмосковье и других регионах не обошлось без жертв.
АТАКА НА МОСКВУ
Почти всю ночь воскресенья мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в «Максе» сообщал о десятках сбитых беспилтников. По его словам, на местах падения обломков украинских дронов были зафиксированы незначительные повреждения.
«В результате попадания беспилотников, по предварительным данным, ранено 12 человек. В основном, возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей. Технология завода не нарушена. Повреждено три дома», - рассказал мэр.
Собянин уточнил, что за последние сутки в регионе было сбито свыше 120 БПЛА ВСУ. При этом утром воскресенья он продолжил писать о сбитых на подлете к Москве украинских дронах.
В целях безопасности полетов гражданской авиации в столичных аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Речь идет о «Шереметьеве», «Внукове», «Домодедове» и «Жуковском».
Утром 17 мая в Росавиации сообщили, что ограничения с аэропорта «Жуковский» были сняты, а «Внуково» и «Домодедово» временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.
ПОГИБШИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ
В Подмосковье основной удар ВСУ пришелся на гражданскую инфраструктуру и частный сектор в разных округах региона. ЧП было зафиксировано в микрорайоне Старбеево в Химках. Там в результате попадания БПЛА ВСУ загорелся частный жилой дом, погибла женщина. Под завалами оказался еще один человек, пишет «Ura.ru». На месте экстренно работают спасатели, которые разбирают завалы, а также сотрудники МЧС и полиции.
При этом в деревне Погорелки городского округа Мытищи обломки украинского дрона попали в строящееся здание. В результате этого двое мужчин погибли. Повреждения также получило соседнее здание.
«Семьям погибших и пострадавших обязательно поможем», - написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В городском округе Истра в Дедовске на улице Космонавтов при атаке ВСУ был поврежден многоквартирный жилой дом. В поселке Агрогородок — шесть частных домов. По предварительным данным, ранения получили трое мужчин и одна женщина. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
Кроме того, беспилотник ВСУ попал в многоквартирный жилой дом в Красногорске. В результате этого было повреждено несколько квартир. К счастью, никто из жителей не пострадал.
При этом в Наро-Фоминском городском округе в деревне Субботино после падения БПЛА загорелся частный дом. Пожарные оперативно приступили к тушению. По предварительной информации, никто не пострадал.
В сообщении Андрея Воробьева также уточняется, что удары ВСУ в Подмосковье были зафиксированы и по инфраструктурным объектам. Политик написал, что такие инциденты произошли «в нескольких муниципалитетах», однако детали по этим объектам пока уточняются. Известно, что оперативные службы работают на всех адресах.
АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
Минувшей ночью ВСУ атаковали и другие регионы России. Так, например, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы над морем и разными районами города сбили 25 украинских беспилотников.
По предварительным данным, никто не пострадал. Однако один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки, сбили в районе Кара-Кобы.
«Также части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением. Ремонтно-восстановительные работы начнутся после окончания тревоги», - написал Развожаев в «Максе».
Согласно данным спасательной службы, в разных многоквартирных домах были повреждены пять окон. В районе Фиолента в трех СНТ осколки сбитых дронов ВСУ повредили крыши и стены трех частных домов. Губернатор также опроверг сообщения украинских ресурсов о повреждении Севастопольской ТЭС, назвав их дезинформацией.
При этом в Белгородской области в селе Нежеголь Шебекинского округа произошел инцидент с применением FPV-дрона. Там БПЛА ВСУ нанес удар по грузовому автомобилю. В результате полученных травм водитель погиб на месте. Об этом говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
Всего минувшей ночью 17 мая, по данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили 556 украинских беспилотников над территорией страны. Это произошло в период с 22.00 часов по Москве 16 мая до 07.00 утра 17 мая.
В ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Смоленской, Псковской, Тверской, Ростовской областями. Также БПЛА ВСУ были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями, передает RT.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, число беспилотников у ВСУ увеличилось за счет производства в Европе.
«Что-то они (украинцы – прим. НСН) делают, но они по мелкоте, а вот те, которые дальнобойные, мне кажется, это все оттуда (из Европы – прим. НСН), и производство там налажено и снарядов, и беспилотников», - уточнил он в разговоре с изданием «Лента.ру».
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев в интервью НСН объяснил, что максимальная дистанция полета дрона с оптоволокном — 50 км, с радиоэлектронными дронами бороться проще, так как можно вскрывать факт подлета.
