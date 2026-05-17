Погибшие и разрушения: ВСУ атаковали БПЛА Москву и область

Собянин уточнил, что за последние сутки в регионе было сбито свыше 120 БПЛА ВСУ. При этом утром воскресенья он продолжил писать о сбитых на подлете к Москве украинских дронах.

В целях безопасности полетов гражданской авиации в столичных аэропортах были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Речь идет о «Шереметьеве», «Внукове», «Домодедове» и «Жуковском».

Утром 17 мая в Росавиации сообщили, что ограничения с аэропорта «Жуковский» были сняты, а «Внуково» и «Домодедово» временно принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами.