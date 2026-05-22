Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР
Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа - это проявление неонацизма. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» он указал, что российская сторона будет расследовать детали произошедшего и сделает соответствующие выводы.
Также глава государства рассказал, что МИД РФ поручено проинформировать об ударе ВСУ международные организации и международное сообщество.
«Но, разумеется, мы с вами понимаем, что... ограничиться заявлениями МИД невозможно, поэтому Минобороны РФ приказано представить свои предложения», - заключил Путин.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР
- Рубио: США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании
- Переводчики и продажи: В SuperJob назвали вакансии со знанием восточных языков
- Шило на мыло: В новой песне «Ленинграда» уловили нотки «Ласкового мая»
- Демократичная Анапа? За сколько можно отдохнуть на Черном море этим летом
- Политолог усомнился, что провинция Альберта сможет отделиться от Канады
- «Сила, дух и воля»: «Снежный барс» покорен безногим альпинистом на Эвересте
- Артемию Лебедеву отказали в шенгенской визе
- В Кызыле завели уголовное дело после жалоб детей на неизвестные уколы в детсаду
- «Лучше выявляют»: Почему людей с психическим расстройствами стало больше