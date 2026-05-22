Путин приказал военным представить предложения ответа на удар по колледжу в ЛНР

На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» он указал, что российская сторона будет расследовать детали произошедшего и сделает соответствующие выводы.

Также глава государства рассказал, что МИД РФ поручено проинформировать об ударе ВСУ международные организации и международное сообщество.

«Но, разумеется, мы с вами понимаем, что... ограничиться заявлениями МИД невозможно, поэтому Минобороны РФ приказано представить свои предложения», - заключил Путин.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ прицельно ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

