Киска, Новый Опель, Терпишка: В РФ раскрыли самые смешные названия деревень и сел

Марс, Плясово-Китаево, Ыб, Киска, Новый Опель вошли в перечень самых смешных названий деревень и сел в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росреестр.

Ведомство привело данные Государственного каталога географических названий, оператором которого выступает Роскадастр. Так, в Воронежской области зарегистрировали 22 смешных названия, в том числе Плясово-Китаево, Ендовище, Чулок, Пирамиды, Гнилуша, Дракино, Тройня. В Курганской области есть 14 населенных пунктов с забавными наименованиями, среди них Марс, Духовка, Кокуй, Короли.

В свою очередь, в Удмуртии зафиксировано 13 смешных названий деревень и сел, например, Писеево, Сидоровы Горы, Шалавенки, Майоры, Квардавозь. В перечень смешных вошли также наименования Ынырга, Киска и Кукуя (Республика Алтай), Новый Опель, Сос, Бабки (Псковская область), Мутный, Ыб, Чика (Республика Коми), Батарейка, Веселая Жизнь (Краснодарский край), Терпишка, Варварское (Нижегородская область).

Ранее в Росреестре рассказали, что на территории России расположено почти 129 тысяч сел и деревень.

