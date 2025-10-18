СМИ: США изучают возможность отмены пошлин на товары, не производящиеся в стране
США рассматривают возможность отмены или снижения пошлин на импорт товаров, которые не производятся в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, за последние недели президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вывел из-под действия ответных пошлин десятки позиций. Кроме того, политик предложил отменить тарифы на еще сотни видов продукции, если поставляющие их государства заключат сделки с США.
Отмечается, что среди вашингтонских чиновников растет понимание необходимости снизить пошлины на товары, не производимые внутри страны. Изменение подхода США может указывать на попытки властей подготовиться к тому, что в ноябре американский Верховный суд может не признать законность многих пошлин Трампа.
Ранее президент США заявил, что введение пошлин - исключительное право Вашингтона, и тарифы оказывают «крайне благотворное влияние на экономику».
