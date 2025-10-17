Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине может быть урегулирован до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая запланирована на полях саммита АСЕАН в конце октября — начале ноября.

Как отметил американский лидер на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, он рассчитывает, что урегулирование ситуации произойдет раньше этого.

Трамп заявил о вере в готовность России к урегулированию конфликта на Украине

Переговоры президентов США и Украины проходят в Белом доме и посвящены вопросам урегулирования конфликта на Украине, а также роли Вашингтона в предстоящих дипломатических контактах с Россией и другими странами.

Ожидается, что одной из ключевых тем станет участие США в будущих гарантиях безопасности Украины и формат возможных международных соглашений. В повестке также значатся вопросы финансовой и военной поддержки Киева, включая помощь в восстановлении инфраструктуры и подготовке к зимнему периоду, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

