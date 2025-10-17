Трамп назвал возможные сроки завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, конфликт на Украине может быть урегулирован до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая запланирована на полях саммита АСЕАН в конце октября — начале ноября.

Как отметил американский лидер на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме, он рассчитывает, что урегулирование ситуации произойдет раньше этого.