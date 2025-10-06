«ВЫХОДА НЕТ»: ТРАМП И СТРЕЛКИ СУДНОГО ДНЯ

Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Владимир Путин заявил 22 сентября, что Россия готова соблюдать ограничения и после этой даты, отметив, что это даст эффект только при аналогичных действиях США. С тех пор Вашингтон хранил молчание, прервавшееся 5 октября на южной лужайке Белого дома.

«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич ранее объяснял НСН, что у Трампа нет другого выхода, как согласиться с предложением Путина, при этом для Москвы, по большому счету, решение Вашингтона на этот счет значения не имеет.

«Путин в 2025 году уже два раза отодвигал назад стрелки возможного Судного дня и Апокалипсиса. Это очень важное с точки зрения безопасности решение. При этом с нашими военно-техническими возможностями количественный фактор не первостепенный, для нас он не имеет значения. Трамп сегодня позиционирует себя как миротворец и, скорее всего, поддержит эту идею. У него нет другого выхода. А если не поддержит, для нас это значения не имеет», - отметил экс-сенатор.

Заявление Трампа прозвучало на фоне выхода публикации газеты The Washington Post (WP), в которой отмечается, что у Киева осталось единственное противоядие в борьбе с российскими баллистическими ракетами – это системы Patriot, но их эффективность снизилась до 6%.

«Patriot является единственным имеющимся у ВСУ комплексом, способным надежно перехватывать российские баллистические ракеты. Но даже эта система не смогла перехватить ряд недавних атак. Только в течение месяца эффективность перехвата российских ракет "Кинжал" и "Искандер" расчетами украинских Patriot резко снизилась: приблизительно с 37% в августе до всего лишь 6% в сентябре», - отмечает издание.

По его данным, для создания «хотя бы подобия воздушного щита» над Украиной нужны десятки Patriot, но столько у Киева нет.

Как пояснил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, такие комплексы – дорогое удовольствие, при этом у украинских ПВО почти закончился ресурс.

«Мы наблюдаем истощение объемов поставок зенитно-ракетных систем и комплексов натовского производства на украинские театры военных действий, а также боеприпасов к ним. Ракеты для HIMARS и Patriot очень дорогостоящие и легко вырабатываются в ходе постоянных воздушных атак. Это самое дорогое вооружение, если не брать боевую авиацию. Западные страны начинают уже думать о том, что поставки продолжать бессмысленно, потому что позиционные районы ПВО уничтожаются нашими сверхзвуковыми ракетами. А немцы, норвежцы, французы, американцы ограничены в объемах своих систем и комплексов», — отметил Михайлов.