«Украина без ПВО?»: Трамп похвалил идею о ДСНВ, Зеленский просит перемирия
Украинские Patriot сбивают лишь 6% российских ракет, Зеленский заговорил о прекращении огня в небе, а Трамп наконец ответил Путину на предложения по ДСНВ.
Глава Белого дома Дональд Трамп после двухнедельных размышлений наконец ответил на предложение президента России Владимира Путина по ДНСВ, назвав его «хорошей идеей».
На этом фоне западные СМИ заявили, что украинская ПВО почти перестала справляться с российскими ракетами, а лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о некоем «одностороннем воздушном перемирии», заинтриговав жителей своей страны.
«ВЫХОДА НЕТ»: ТРАМП И СТРЕЛКИ СУДНОГО ДНЯ
Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истекает 5 февраля 2026 года. Владимир Путин заявил 22 сентября, что Россия готова соблюдать ограничения и после этой даты, отметив, что это даст эффект только при аналогичных действиях США. С тех пор Вашингтон хранил молчание, прервавшееся 5 октября на южной лужайке Белого дома.
«Для меня это звучит как хорошая идея», — сказал Трамп журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич ранее объяснял НСН, что у Трампа нет другого выхода, как согласиться с предложением Путина, при этом для Москвы, по большому счету, решение Вашингтона на этот счет значения не имеет.
«Путин в 2025 году уже два раза отодвигал назад стрелки возможного Судного дня и Апокалипсиса. Это очень важное с точки зрения безопасности решение. При этом с нашими военно-техническими возможностями количественный фактор не первостепенный, для нас он не имеет значения. Трамп сегодня позиционирует себя как миротворец и, скорее всего, поддержит эту идею. У него нет другого выхода. А если не поддержит, для нас это значения не имеет», - отметил экс-сенатор.
Заявление Трампа прозвучало на фоне выхода публикации газеты The Washington Post (WP), в которой отмечается, что у Киева осталось единственное противоядие в борьбе с российскими баллистическими ракетами – это системы Patriot, но их эффективность снизилась до 6%.
«Patriot является единственным имеющимся у ВСУ комплексом, способным надежно перехватывать российские баллистические ракеты. Но даже эта система не смогла перехватить ряд недавних атак. Только в течение месяца эффективность перехвата российских ракет "Кинжал" и "Искандер" расчетами украинских Patriot резко снизилась: приблизительно с 37% в августе до всего лишь 6% в сентябре», - отмечает издание.
По его данным, для создания «хотя бы подобия воздушного щита» над Украиной нужны десятки Patriot, но столько у Киева нет.
Как пояснил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, такие комплексы – дорогое удовольствие, при этом у украинских ПВО почти закончился ресурс.
«Мы наблюдаем истощение объемов поставок зенитно-ракетных систем и комплексов натовского производства на украинские театры военных действий, а также боеприпасов к ним. Ракеты для HIMARS и Patriot очень дорогостоящие и легко вырабатываются в ходе постоянных воздушных атак. Это самое дорогое вооружение, если не брать боевую авиацию. Западные страны начинают уже думать о том, что поставки продолжать бессмысленно, потому что позиционные районы ПВО уничтожаются нашими сверхзвуковыми ракетами. А немцы, норвежцы, французы, американцы ограничены в объемах своих систем и комплексов», — отметил Михайлов.
«БАРРАКУДЫ» И ПЕРЕМИРИЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Утром 5 октября с резонансным заявлением выступил и украинский лидер Владимир Зеленский.
«Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой – более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, «шахидами», «Кинжалами». Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. (…) Нужна большая защита. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать», - указал Зеленский.
При этом украинские СМИ недоумевают: с чьей стороны должно быть прекращение огня и предполагает ли оно прекращение боев на суше?
Пока украинский лидер нагоняет туману, Владимир Путин вновь высказался о возможных поставках США Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк».
«Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности. "Томагавки" и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
При этом и высшее российское руководство, и эксперты не сомневаются, что российские ПВО уничтожат «Томагавки», так же, как ATACMS и другое вооружение, которым пугают россиян СМИ.
«С ракетами Tomahawk мы знакомы еще со времен Югославии. Они способны поразить отдельные объекты и инфраструктуру аэродромов, систему управления, средства связи и так далее. Это достаточно высокоточное оружие, 200 килограммов в тротиловом эквиваленте. Их запускают с кораблей, могут запускать с самолетов НАТО, есть также малая часть наземного оборудования. Украина может бить ими по нашей территории только с истребителей F-16, из которых половину мы уже уничтожили. Все российские средства ПВО без труда могут уничтожить средства нападения противника. А российские гиперзвуковые ракеты — “Кинжалы”, “Искандеры” — сбить никто не может», — сказал в этой связи НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
