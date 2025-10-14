СЛЕДУЮЩИЙ - ИРАН?

Напомним, что ранее Трамп заявил, что война в Газе официально закончилась. В понедельник, 13 октября, в секторе Газа в два этапа были освобождены 20 живых заложников, которых два года назад похитил ХАМАС. Они в свою очередь были обменяны почти на две тысячи палестинских заключенных.

Сам Трамп в рамках саммита мира в Шарм-эш-Шейхе удостоился высшей государственной награды Египта — ордена Нила, который ему вручил египетский лидер. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-службу египетского лидера. Награда обоснована «выдающимся вкладом Трампа в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов».

Американский лидер даже удостоился похвалы своего предшественника – экс-президента США Джо Байдена. Тот высоко оценил работу Трампа и его команды по установлению мира в секторе Газа. В соцсети X Байден заявил, что путь к этому соглашению был тернистым и напомнил, что он сам «неустанно работал» над возвращением заложников. Он порадовался освобождению 20 пленных и заявил, что Ближний Восток находится на пути к миру.

Сам же Трамп заявил, что это соглашение было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране совместно с Израилем. Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», в ходе которой ударил по атомным и военным объектам на территории Ирана. После 22 дней войны между Израилем и Ираном в игру вступили США, которые нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В связи с этим Трамп заявил, что хочет заключить и мирное соглашение с Ираном. Такое заявление он сделал в ходе брифинга в парламенте еврейского государства, его слова приводит Al Arabiya. На встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси он также отметил, что будет рад снять санкции с Ирана, если тот вернется к переговорам для заключения соглашения.