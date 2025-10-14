«Закончить с Россией»: Окрыленный сделкой по Газе Трамп примет Зеленского
Пока Дональду Трампу вручают награды и хвалят за подписание мирного соглашения в Газе, глава США уже упомянул про соглашение с Ираном и нацелился окончательно завершить конфликт на Украине.
Президенты США, Турции, Египта и эмир Катара подписали соглашение о завершении войны в секторе Газа на саммите в египетском Шарм-эш-Шейхе, который прошел 13 октября. Подписание мирного соглашения прошло без подписей воевавших сторон - палестинского радикального движения ХАМАС и Израиля, представителей которых не было и на саммите. На мероприятии, однако, присутствовали лидеры Франции, Палестины, Иордании, Азербайджана, а также премьеры Великобритании, Италии и Армении и другие европейские лидеры. Всего участие в саммите подтвердили около 20 стран.
Сам же глава США Дональд Трамп заявил, что остановил военный конфликт, который длился «три тысячи лет». Он также уточнил, что подписанный документ содержит правила и положения об урегулировании конфликта.
СЛЕДУЮЩИЙ - ИРАН?
Напомним, что ранее Трамп заявил, что война в Газе официально закончилась. В понедельник, 13 октября, в секторе Газа в два этапа были освобождены 20 живых заложников, которых два года назад похитил ХАМАС. Они в свою очередь были обменяны почти на две тысячи палестинских заключенных.
Сам Трамп в рамках саммита мира в Шарм-эш-Шейхе удостоился высшей государственной награды Египта — ордена Нила, который ему вручил египетский лидер. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пресс-службу египетского лидера. Награда обоснована «выдающимся вкладом Трампа в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов».
Американский лидер даже удостоился похвалы своего предшественника – экс-президента США Джо Байдена. Тот высоко оценил работу Трампа и его команды по установлению мира в секторе Газа. В соцсети X Байден заявил, что путь к этому соглашению был тернистым и напомнил, что он сам «неустанно работал» над возвращением заложников. Он порадовался освобождению 20 пленных и заявил, что Ближний Восток находится на пути к миру.
Сам же Трамп заявил, что это соглашение было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране совместно с Израилем. Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», в ходе которой ударил по атомным и военным объектам на территории Ирана. После 22 дней войны между Израилем и Ираном в игру вступили США, которые нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В связи с этим Трамп заявил, что хочет заключить и мирное соглашение с Ираном. Такое заявление он сделал в ходе брифинга в парламенте еврейского государства, его слова приводит Al Arabiya. На встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси он также отметил, что будет рад снять санкции с Ирана, если тот вернется к переговорам для заключения соглашения.
КТО ПОМОЖЕТ НА УКРАИНЕ?
Что касается украинского конфликта, то американский лидер про него тоже не забыл. Выступая в израильском Кнессете, глава США заявил, что так как вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС завершился, то самое время сосредоточиться на разрешении украинского кризиса.
«Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос», — сказал Трамп, обращаясь к своему к своему спецпосланнику по Украине Стиву Уиткоффу.
Глава США выразил мнение, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган мог бы оказать содействие в его урегулировании. Об этом он сказал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
По мнению Трампа, Эрдоган пользуется уважением России. При этом он затруднился сказать, как на Украине смотрят на президента Турции.
«…про Украину я ничего не могу сказать, но его уважает Путин (президент России Владимир Путин. Прим. НСН)», — заявил Трамп журналистам.
На минувших выходных, 11 и 12 октября, Трамп также провел два телефонных звонка с главой Украины Владимиром Зеленским. Центральной темой обсуждения была передача Украине дальнобойного оружия – Tomahawk. Однако, как потом отмечал Зеленский, Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.
В продолжении этой темы у лидеров запланирована встреча 17 октября в Вашингтоне. Это журналистам подтвердил сам Трамп на борту своего самолета, возвращаясь с саммита в Египте.
Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в свою очередь заявил, что возможная поставка ракет Tomahawk Украине станет символическим шагом, так как в России с этим типом оружия умеют справляться российские средства противовоздушной обороны (ПВО). Его слова приводят «Известия». Мирошник подчеркнул, что эти ракеты с точки зрения военной эффективности не новы и понятны для российских военных.
«Это достаточно старое вооружение для систем ПВО и понимание, как с ним бороться — в этом смысле есть», — добавил он.
